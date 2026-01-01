Вечер еврейской музыки
Вечер еврейской музыки

Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт еврейской музыки в театре «Зазеркалье»

Концерт «Вечер еврейской музыки» станет настоящим праздником для любителей культуры и музыки. Организатором мероприятия выступает Детский музыкальный театр «Зазеркалье», который славится своими яркими постановками как для детей, так и для взрослых.

В программе концерта прозвучат известные еврейские мелодии, исполненные таланяными музыкантами на различных инструментах. Зрители смогут насладиться атмосферой еврейской культуры и воочию увидеть, как классическая музыка вплетается в традиционные еврейские мотивы.

Музыкальная программа

На Большой сцене театра также состоится исполнение «Вариаций на тему легендарного мюзикла Дж. Бока “Скрипач на крыше”». Этот мюзикл, основанный на рассказах Шолом-Алейхема, не оставляет равнодушным никого, кто его слышит. Сюжет о Тевье-молочнике и его семье погружает в мир философских размышлений, глубоких эмоций и притягательного юмора.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое объединяет классическую музыку и еврейскую культурную традицию.

Июнь
20 июня суббота
19:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽

