Вечер эстрадно-танцевальной музыки
Киноафиша Вечер эстрадно-танцевальной музыки

Вечер эстрадно-танцевальной музыки

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер танцев с биг-бэндом Владимира Толкачёва

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится концерт биг-бэнда Владимира Толкачёва. Зрители смогут насладиться популярными танцевальными композициями — от страстных танго и блестящих вальсов до энергичного твиста и отвязного рок-н-ролла.

Концерт разделен на два отделения, полных ярких мелодий. А третье отделение пройдет в концертном холле, где гости смогут танцевать под динамичную музыку. Пары из новосибирских танцевальных клубов откроют это активное третье отделение, задав темп вечера.

Яркие детали вечера

Биг-бэнд Владимира Толкачёва готовит для вас головокружительный вечер. Знаменитый новосибирский джаз-оркестр порадует зрителей танцевальными шлягерами, которые знакомы каждому. Элегантные джазмены исполнят только лучшие и самые запоминающиеся мелодии, не оставив равнодушными зрителей разных поколений.

Танцы для всех

Но на этом сюрпризы не заканчиваются! После концерта в главном зале вы сможете переместиться в концертный холл, который преобразится в танцплощадку. Там начнутся активные танцы для всех желающих. А те, кто предпочитает наблюдать, смогут насладиться выступлением пар из новосибирских танцевальных клубов, которые покажут захватывающие танцевальные номера.

Не упустите возможность провести вечер в атмосфере музыки и танца! Раз, два, три — поехали!

Исполнители
Толкачев В

Май
23 мая суббота
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 500 ₽

