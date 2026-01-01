Вечер джазовой и танцевальной музыки
12+
О концерте

Вечер джазовой и танцевальной музыки в Тихом дворике

Атмосферная площадка Тихого дворика и Биг-бэнд Владимира Толкачёва приглашают вас на концерт джазовой и танцевальной музыки. В самом центре города, на свежем воздухе, вас ждёт незабываемый вечер с шикарной музыкой и хорошей компанией.

Что вас ожидает?

На концерте вы сможете насладиться уникальными композициями в исполнении признанных мэтров джаза. В программе - свинг, блюз, латина, рок-н-ролл, танго и даже старый добрый вальс. Это не просто возможность послушать первоклассную музыку, но и потанцевать под звуки настоящего джазового оркестра. Это, безусловно, дарит огромное удовольствие, а также приносит пользу для здоровья!

Почему стоит прийти?

Концерты, которые проводит прославленный джаз-бэнд, пользуются неизменным успехом у публики. Этот вечер – отличный повод провести время с друзьями или семьей, наслаждаясь живой музыкой и атмосферой. Более того, для полноты впечатлений вы сможете воспользоваться услугами филармонического бара, который создаст дополнительный комфорт.

Кому будет интересно?

Событие будет интересно любителям джаза и танцевальной музыки, а также всем, кто хочет провести яркий и насыщенный вечер.

Ждём вас в нашем Тихом дворике на вечере джазовой и танцевальной музыки!

Купить билет на концерт Вечер джазовой и танцевальной музыки

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
16 июня вторник
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 1200 ₽
15 июля среда
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 1200 ₽
16 июля четверг
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 1200 ₽

