Вечер джаза со вкусом в ресторане «Утомлённые солнцем». Свинг, интеллектуальный джаз, би-боп и баллады
0+
Продолжительность 135 минут
Возраст 0+

О концерте

Вечер джаза в ресторане «Утомлённые солнцем»

Каждую среду в ресторане «Утомлённые солнцем» вас ждёт удивительный вечер джазовой музыки, наполненный атмосферой утончённости и дружелюбия. В программе вечера — свинг, интеллектуальный джаз, би-боп и трогательные баллады.

Вас порадует трио под управлением талантливого пианиста Юрия Бедрака. В составе коллектива также контрабасист Сергей Землянухин и барабанщик Павел Пономарёв. Вместе они создадут уникальную музыкальную атмосферу, которая обязательно понравится любителям джаза.

Ресторан «Утомлённые солнцем» предлагает не только великолепную музыку, но и блюда кавказской кухни, которые дополнят ваш вечер. Живописный вид на закат у моря станет изюминкой вашего досуга, создавая незабываемые моменты под звуки волшебной музыки.

Не упустите возможность провести этот вечер с нами в самом центре Сочи на улице Черноморская, 13Г. Начало в 21:15. Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь магией джаза!

Март
Апрель
Май
Июнь
4 марта среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
11 марта среда
20:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
18 марта среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
25 марта среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
1 апреля среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
8 апреля среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
15 апреля среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
22 апреля среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
29 апреля среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
6 мая среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
13 мая среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
20 мая среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
27 мая среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
3 июня среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
10 июня среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽
17 июня среда
21:10
Ресторан «Утомлённые Солнцем» Сочи, Черноморская, 13г
от 1200 ₽

