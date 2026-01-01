Вечер джаза со вкусом в ресторане «Утомлённые солнцем». Свинг, интеллектуальный джаз, би-боп и баллады

Вечер джаза в ресторане «Утомлённые солнцем»

Каждую среду в ресторане «Утомлённые солнцем» вас ждёт удивительный вечер джазовой музыки, наполненный атмосферой утончённости и дружелюбия. В программе вечера — свинг, интеллектуальный джаз, би-боп и трогательные баллады.

Вас порадует трио под управлением талантливого пианиста Юрия Бедрака. В составе коллектива также контрабасист Сергей Землянухин и барабанщик Павел Пономарёв. Вместе они создадут уникальную музыкальную атмосферу, которая обязательно понравится любителям джаза.

Ресторан «Утомлённые солнцем» предлагает не только великолепную музыку, но и блюда кавказской кухни, которые дополнят ваш вечер. Живописный вид на закат у моря станет изюминкой вашего досуга, создавая незабываемые моменты под звуки волшебной музыки.

Не упустите возможность провести этот вечер с нами в самом центре Сочи на улице Черноморская, 13Г. Начало в 21:15. Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь магией джаза!