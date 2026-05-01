Вечер джаза. Музыка из культовых фильмов

Кино-джаз: музыка из культовых фильмов

Приглашаем вас на вечер живого джаза под названием «Кино-джаз». Это уникальное событие, где знакомые мелодии из культовых фильмов и любимых сериалов зазвучат в стильных джазовых аранжировках.

Представьте себе, как приятные и душевные песни, которые вы знаете наизусть с детства, наполняют зал живой музыкой. Ностальгические композиции из известных фильмов, сериалов и даже советских мультфильмов создадут атмосферу настоящего праздника для ваших ушей.

«Кино-джаз» — идеальное место для романтического свидания, встреч с друзьями или просто для того, чтобы насладиться вечером под живую музыку. Не упустите возможность услышать любимые мелодии в новом свете!