Вечер джаза. Джаз-бэнд Ф.Кувайцева
12+
О концерте

Вечер джаза в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки»

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится вечер джаза, который обязательно понравится ценителям музыки. Программа вечера включает в себя мелодии эры свинга, популярные композиции босса-новы и латиноамериканские мотивы в исполнении джаз-бэнда Федора Кувайцева.

Руководитель ансамбля Федор Кувайцев — талантливый петербургский кларнетист, известный своим участием в легендарном Ленинградском диксиленде и джаз-бэнде Алексея Канунникова. Его любовь к джазу эпохи свинга и классическому джазу проявляется в каждой ноте.

В состав коллектива входят опытные музыканты: пианист Константин Хазанович, ударник Константин Кувайцев, трубач Сергей Ефремов и басист Александр Бесчастный. Каждый из них привносит в звучание бэнда свой уникальный стиль и темперамент.

Программа концерта

  • Saint Louise Blues (William Handy)
  • Yes, Sir (Walter Donaldson)
  • Caravan (Duke Ellington)
  • I’ve Found A New Baby (Spencer Williams)
  • Straighten up and fly right (Nat King Cole, Irving Mills)
  • Louisiana A
  • The Sheikh of Araby (Ted Snyder)
  • Avalon (Al Jolson)
  • If I had you (Jimmy Campbell, Reg Connelly)
  • Undecided (Charles Shavers, Sid Robin)
  • Bourbon Street Parade (Paul Barbarin)
  • Moon Glow (Will Hudson, Eddy de Lange, Irvine Mills)
  • When The Saints Go Marching In

Не упустите шанс насладиться уникальной атмосферой джазового вечера и погрузиться в мир музыкальных шедевров в исполнении профессионалов!

Июнь
12 июня пятница
16:00
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2000 ₽

