Вечер джаза. Джаз-бэнд Ф.Кувайцева

Вечер джаза в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки»

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится вечер джаза, который обязательно понравится ценителям музыки. Программа вечера включает в себя мелодии эры свинга, популярные композиции босса-новы и латиноамериканские мотивы в исполнении джаз-бэнда Федора Кувайцева.

Руководитель ансамбля Федор Кувайцев — талантливый петербургский кларнетист, известный своим участием в легендарном Ленинградском диксиленде и джаз-бэнде Алексея Канунникова. Его любовь к джазу эпохи свинга и классическому джазу проявляется в каждой ноте.

В состав коллектива входят опытные музыканты: пианист Константин Хазанович, ударник Константин Кувайцев, трубач Сергей Ефремов и басист Александр Бесчастный. Каждый из них привносит в звучание бэнда свой уникальный стиль и темперамент.

Программа концерта

Saint Louise Blues (William Handy)

Yes, Sir (Walter Donaldson)

Caravan (Duke Ellington)

I’ve Found A New Baby (Spencer Williams)

Straighten up and fly right (Nat King Cole, Irving Mills)

Louisiana A

The Sheikh of Araby (Ted Snyder)

Avalon (Al Jolson)

If I had you (Jimmy Campbell, Reg Connelly)

Undecided (Charles Shavers, Sid Robin)

Bourbon Street Parade (Paul Barbarin)

Moon Glow (Will Hudson, Eddy de Lange, Irvine Mills)

When The Saints Go Marching In

Не упустите шанс насладиться уникальной атмосферой джазового вечера и погрузиться в мир музыкальных шедевров в исполнении профессионалов!