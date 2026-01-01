Вечер джаза. Джаз-бэнд Ф.Кувайцева

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится вечер джаза, который обязательно понравится ценителям музыки. Программа вечера включает в себя мелодии эры свинга, популярные композиции босса-новы и латиноамериканские мотивы в исполнении джаз-бэнда Федора Кувайцева.
Руководитель ансамбля Федор Кувайцев — талантливый петербургский кларнетист, известный своим участием в легендарном Ленинградском диксиленде и джаз-бэнде Алексея Канунникова. Его любовь к джазу эпохи свинга и классическому джазу проявляется в каждой ноте.
В состав коллектива входят опытные музыканты: пианист Константин Хазанович, ударник Константин Кувайцев, трубач Сергей Ефремов и басист Александр Бесчастный. Каждый из них привносит в звучание бэнда свой уникальный стиль и темперамент.
