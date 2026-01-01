Спектакль Вечер двух спектаклей. Ксения Семенова и Ксения Крылова

Два танцевальных спектаклей на сцене Александринки

«В зеркале точно себя я не вижу»

Хореограф: Ксения Семенова

Спектакль рассказывает историю двух сестер, которые никогда не испытывали друг к другу трепетных чувств. Это история о потаенных секретах их душевного состояния, об отношениях, наполненных напряжением, конфликтами и неумением делиться теплом. В темном камерном пространстве, пропитанном деструктивным напряжением, сестры пытаются найти общий язык, но их отношения основаны на эгоизме, господстве и подчинении.

Игра в жизнь, где каждый занят поисками своих собственных смыслов, приводит к столкновениям. Болезненная телесность и попытки уравнять отношения становятся центральными темами спектакля. В нем зрители ощущают трещину в отношениях, где каждый занят исключительно собой.

«Сейчас вылетит птичка»

Хореограф: Ксения Крылова

Спектакль фокусируется на фотографии как моменте, который стирает временные границы. Мы часто смотрим на снимок, но задумываемся ли, что на нем изображены живые люди — любившие, ссорившиеся, чувствовавшие? Это рассуждение о том, как фотография запечатлевает реальный момент, о прошлом, которое через нее возвращается в настоящее.

«Сейчас вылетит птичка» предлагает осознать все мосты прошлого, чтобы ощутить настоящее в его полном проявлении. Это философский взгляд на жизнь, возможность остановить момент и понять, что важно только здесь и сейчас.

Два разных подхода, два уникальных мира, два танцевальных языка, соединенные общими темами человеческих переживаний.