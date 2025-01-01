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Вечер Чеховских водевилей
Билеты от 1500₽
Киноафиша Вечер Чеховских водевилей

Спектакль Вечер Чеховских водевилей

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия «Вечер Чеховских водевилей» в Театре на Басманной

Приглашаем вас на уникальный вечер, где классика и современность встречаются в музыкальной комедии «Вечер Чеховских водевилей». В этом спектакле зрители смогут насладиться двумя актами, полными юмора, музыки и неповторимого чеховского духа.

Первый акт: «Свадебный фокстрот»

В первом акте под названием «Свадебный фокстрот» разворачивается комическая история о холостом помещике Иван Васильевиче Ломове. Он решает сделать предложение своей возлюбленной, однако его сватовство превращается в настоящий фарс. Споры о праве собственности на Воловьи Лужки и о лучшей собаке соседей становятся преградой на пути к счастью.

Эта юмореска Чехова, в изысканной интерпретации актеров, наполнена живыми исполнениями «жестоких» романсов и популярных песен 30-40-х годов XX века. Она оставит у зрителей ощущение легкости и радости, которые надолго останутся в памяти.

Второй акт: «Юбилей»

Во втором акте представлена оперетта-водевиль «Юбилей» по одноименной пьесе А.П. Чехова. Это классический текст, дополненный запоминающимися мелодиями Юрия Алябова и великолепной игрой актеров. Чеховский «Юбилей» в исполнении театра «На Басманной» удивит даже самого Антона Павловича, ведь его интерес к театру начался именно с оперетты.

Актеры не только прекрасно поют, но и мастерски воплощают свои роли, что делает спектакль невероятно смешным. «Юбилей» — это комедия о «безумном дне» председателя правления, к которому пришла настойчивая посетительница. Этот актуальный спектакль касается вопросов денег и взаимодействия с начальством, обещая зрителям множество сюрпризов.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным театральным событием в Театре на Басманной!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Театр на Басманной. Малая сцена Москва, Н.Басманная, 25/2, стр. 2
18:00 от 1500 ₽

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