Спектакль Вечер Чеховских водевилей

Музыкальная комедия «Вечер Чеховских водевилей» в Театре на Басманной

Приглашаем вас на уникальный вечер, где классика и современность встречаются в музыкальной комедии «Вечер Чеховских водевилей». В этом спектакле зрители смогут насладиться двумя актами, полными юмора, музыки и неповторимого чеховского духа.

Первый акт: «Свадебный фокстрот»

В первом акте под названием «Свадебный фокстрот» разворачивается комическая история о холостом помещике Иван Васильевиче Ломове. Он решает сделать предложение своей возлюбленной, однако его сватовство превращается в настоящий фарс. Споры о праве собственности на Воловьи Лужки и о лучшей собаке соседей становятся преградой на пути к счастью.

Эта юмореска Чехова, в изысканной интерпретации актеров, наполнена живыми исполнениями «жестоких» романсов и популярных песен 30-40-х годов XX века. Она оставит у зрителей ощущение легкости и радости, которые надолго останутся в памяти.

Второй акт: «Юбилей»

Во втором акте представлена оперетта-водевиль «Юбилей» по одноименной пьесе А.П. Чехова. Это классический текст, дополненный запоминающимися мелодиями Юрия Алябова и великолепной игрой актеров. Чеховский «Юбилей» в исполнении театра «На Басманной» удивит даже самого Антона Павловича, ведь его интерес к театру начался именно с оперетты.

Актеры не только прекрасно поют, но и мастерски воплощают свои роли, что делает спектакль невероятно смешным. «Юбилей» — это комедия о «безумном дне» председателя правления, к которому пришла настойчивая посетительница. Этот актуальный спектакль касается вопросов денег и взаимодействия с начальством, обещая зрителям множество сюрпризов.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным театральным событием в Театре на Басманной!