Вечер босса-новы. Алексей Попов (саксофон) и его ансамбль

Вечер босса-новы в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки

Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки приглашает всех ценителей живой музыки на вечер, посвященный босса-нове. В программе celebrated вечер будет представлен талантливой Викторией Урусовой, известной своим вокалом и авторскими композициями, а также участием в международных джазовых фестивалях.

Зажигательные самбы и лирические мелодии

В этот вечер зрителей ожидают зажигательные самбы и трогательные босса-новы, а также эксклюзивные аранжировки известных мелодий, написанных гениальными композиторами Антонио Карлосом Жобимом и Маркусом Валле.

Состав ансамбля

На сцене выступит выдающийся ансамбль: Николай Сизов (фортепиано), Андрей Половко (тенор-саксофон), Олег Фомин (контрабас) и Гарий Багдасарьян (ударные). Каждый музыкант — мастер своего дела, что обещает создать уникальную атмосферу вечера.

Для любителей джаза и босса-новы

Концерт станет настоящим праздником для всех любителей джаза и поклонников босса-новы. Не упустите возможность насладиться магией звуков и мелодий этого великолепного жанра!