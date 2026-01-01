Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер босса-новы. Алексей Попов (саксофон) и его ансамбль
Киноафиша Вечер босса-новы. Алексей Попов (саксофон) и его ансамбль

Вечер босса-новы. Алексей Попов (саксофон) и его ансамбль

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер босса-новы в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки

Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки приглашает всех ценителей живой музыки на вечер, посвященный босса-нове. В программе celebrated вечер будет представлен талантливой Викторией Урусовой, известной своим вокалом и авторскими композициями, а также участием в международных джазовых фестивалях.

Зажигательные самбы и лирические мелодии

В этот вечер зрителей ожидают зажигательные самбы и трогательные босса-новы, а также эксклюзивные аранжировки известных мелодий, написанных гениальными композиторами Антонио Карлосом Жобимом и Маркусом Валле.

Состав ансамбля

На сцене выступит выдающийся ансамбль: Николай Сизов (фортепиано), Андрей Половко (тенор-саксофон), Олег Фомин (контрабас) и Гарий Багдасарьян (ударные). Каждый музыкант — мастер своего дела, что обещает создать уникальную атмосферу вечера.

Для любителей джаза и босса-новы

Концерт станет настоящим праздником для всех любителей джаза и поклонников босса-новы. Не упустите возможность насладиться магией звуков и мелодий этого великолепного жанра!

Купить билет на концерт Вечер босса-новы. Алексей Попов (саксофон) и его ансамбль

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
15 апреля среда
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
25 апреля в 14:00 Police Station
от 600 ₽
Музыка из кино на органе и не только
6+
Неоклассика
Музыка из кино на органе и не только
12 марта в 20:00 Анненкирхе
от 1300 ₽
Комедийный баттл: Мужское/Женское
18+
Юмор
Комедийный баттл: Мужское/Женское
21 марта в 19:00 Поправка
от 590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше