Спектакль Вечер Бориса Галкина и Инны Разумихиной

Театрализованная программа в Арт-кафе театра Вахтангова

Арт-кафе театра Вахтангова приглашает вас на уникальную театрализованную программу с участием Бориса Галкина и Инны Разумихиной. В этот вечер вы услышите забавные истории из книги Карины Филипповой «В гробу карманов нет» о жизни деревни и её жителях, а также лучшие песни о главном.

Музыкальная составляющая программы

Песни, которые прозвучат в программе, написаны на стихи таких известных поэтов, как Николай Рубцов, Юрий Левитанский, Сергей Беляшов, Леонид Андреев, Владимир Миляев и Дмитрий Мальцев. Эти произведения создадут особую атмосферу вечера и подарят зрителям незабываемые эмоции.

Кто такая Карина Филиппова?

Карина Филиппова — актриса, театральный педагог и поэт-песенник. Её стихи стали популярными благодаря исполнению таких знаменитых певиц, как Клавдия Шульженко, Лидия Зыкина, Валентина Толкунова и Алла Пугачёва. Филиппова создала ряд произведений, посвящённых деревенской жизни.

Цитата от Карины Филипповой

«Воистину: прошлое — это не то, что осталось за нашей спиной, а то, что все время возникает перед нашими глазами… Поэтому земля моих предков постоянно зовёт к себе, в результате чего возникла серия рассказов о моих односельчанах, про их необыкновенное житье-бытьё. Про их прошлое и настоящее, и про мою огромную нежность и любовь к невероятному своеобразию их существования» — делится своими мыслями Карина Филиппова.

Для кого эта программа?

Эта театрализованная программа будет интересна любителям народной и советской музыки, а также тем, кто ценит атмосферные истории о деревенской жизни и её жителях.