Вечер блюза

Возраст 12+

О концерте

Вечер блюза с Atomic Jam Band в Санкт-Петербургской филармонии

В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки пройдет незабываемый вечер блюза, в котором примет участие группа Atomic Jam Band. Этот проект, основанный в 2014 году вокалистом и гитаристом Доктором Доном (Хикарамом) и барабанщиком Толиком Смирновым, подарит зрителям уникальные интерпретации шедевров блюза, фанка и соул-музыки.

О группе

Atomic Jam Band — петербургский блюзовый проект, который зарекомендовал себя как один из лучших в своем жанре. В репертуаре группы собраны оригинальные версии культовых композиции из мировой сокровищницы блюза, фанка и соул-музыки. Музыканты имеют богатый опыт работы, что позволяет им создавать уникальное современное звучание.

Что ждать от вечера

Этот вечер будет интересен как поклонникам классических произведений, так и тем, кто ценит новый взгляд на знакомые мелодии. Приглашаем всех, кто любит качественную музыку и живое исполнение, насладиться уникальной атмосферой и яркими эмоциями.

7 июня воскресенье
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1800 ₽
