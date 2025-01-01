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Вечер блюза с Big Blues Revival
Киноафиша Вечер блюза с Big Blues Revival

Вечер блюза с Big Blues Revival

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Big Blues Revival в честь Международного дня блюза

3 августа - это не просто дата в календаре, а праздник для всех ценителей блюза! В этот день мы приглашаем вас на концерт Big Blues Revival — старейшего действующего блюзового коллектива Санкт-Петербурга.

История и звучание

За время своего существования Big Blues Revival освоил множество стилей, от акустического звучания Дельты до мощного электрического ритма Чикаго. Каждый концерт группы — это погружение в атмосферу настоящего блюза.

Достижения и фестивали

Коллектив является постоянным участником и лауреатом фестиваля «Blues Дельты Невы», а также выступает на таких значимых мероприятиях, как «Свинг Белой Ночи», «Блюз.Ru», «Пустые Холмы», «Коктебель Джаз» и многих других. На протяжении всех этих лет музыканты активно пропагандируют блюз на различных площадках — от концертных до интерактивных.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой! Начало концерта в 20:00. Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
20:00 от 800 ₽

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