Спектакль Вечер балетов «Место во Вселенной»

Вечер одноактных балетов в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет вечер балетов, состоящий из двух одноактных постановок, созданных современными российскими хореографами Славой Самодуровым и Максимом Севагиным. Эти спектакли исследуют извечный вопрос о месте человека в мироздании, проходя через космические просторы и глубины народной памяти.

Художественное выражение

Объединяющим элементом спектаклей является визуальный мир, созданный художником Марией Трегубовой. Строгие геометрические формы и единая цветовая палитра превращают «Место во Вселенной» в философскую инсталляцию, где каждый элемент служит для раскрытия глобальных тем.

«Знаем благую весть»

«Знаем благую весть» — хореографическая медитация Максима Севагина, художественного руководителя балетной труппы театра. Под влиянием русского фольклора, спектакль исследует жизнь человека через призму абстрактных мотивов. Здесь власти властвуют тихие откровения и непрекращающийся поиск смыслов.

Музыкальная основа спектакля — семь частей симфонического произведения Валерия Гаврилина «Перезвоны», которое отражает дыхание русской земли. Необычное музыкальное решение придаёт глубину: вместо оркестра используется акапельное исполнение Московского государственного академического камерного хора (Хор Минина) под управлением Тимофея Гольберга. Многоголосие хора связывает прошлое и настоящее, земное и надземное.

«Перигелий»

«Перигелий» — дебютная работа хореографа Славы Самодурова в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Название балета отсылает к астрономическому термину, обозначающему точку орбиты, где планета максимально приближается к своей звезде.

В этой постановке хореограф воплощает впечатления контраста космических и человеческих масштабов, где каждое движение танцовщиков становится метафорой вечного притяжения и отдаления. Спектакль создан в соавторстве с композитором-авангардистом Владимиром Горлинским, чьи звуковые полотна полны контрастов и неожиданных тембровых решений.