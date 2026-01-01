Вечер балетов «Место во Вселенной»
Киноафиша Вечер балетов «Место во Вселенной»

Спектакль Вечер балетов «Место во Вселенной»

Режиссер Максим Севагин, Вячеслав Самодуров
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

Вечер одноактных балетов в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет вечер балетов, состоящий из двух одноактных постановок, созданных современными российскими хореографами Славой Самодуровым и Максимом Севагиным. Эти спектакли исследуют извечный вопрос о месте человека в мироздании, проходя через космические просторы и глубины народной памяти.

Художественное выражение

Объединяющим элементом спектаклей является визуальный мир, созданный художником Марией Трегубовой. Строгие геометрические формы и единая цветовая палитра превращают «Место во Вселенной» в философскую инсталляцию, где каждый элемент служит для раскрытия глобальных тем.

«Знаем благую весть»

«Знаем благую весть» — хореографическая медитация Максима Севагина, художественного руководителя балетной труппы театра. Под влиянием русского фольклора, спектакль исследует жизнь человека через призму абстрактных мотивов. Здесь власти властвуют тихие откровения и непрекращающийся поиск смыслов.

Музыкальная основа спектакля — семь частей симфонического произведения Валерия Гаврилина «Перезвоны», которое отражает дыхание русской земли. Необычное музыкальное решение придаёт глубину: вместо оркестра используется акапельное исполнение Московского государственного академического камерного хора (Хор Минина) под управлением Тимофея Гольберга. Многоголосие хора связывает прошлое и настоящее, земное и надземное.

«Перигелий»

«Перигелий» — дебютная работа хореографа Славы Самодурова в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Название балета отсылает к астрономическому термину, обозначающему точку орбиты, где планета максимально приближается к своей звезде.

В этой постановке хореограф воплощает впечатления контраста космических и человеческих масштабов, где каждое движение танцовщиков становится метафорой вечного притяжения и отдаления. Спектакль создан в соавторстве с композитором-авангардистом Владимиром Горлинским, чьи звуковые полотна полны контрастов и неожиданных тембровых решений.

Апрель
17 апреля пятница
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
18 апреля суббота
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
Фотографии

Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной» Вечер балетов «Место во Вселенной»

