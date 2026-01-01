Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечер балета. XIX Зимний международный фестиваль искусств
Киноафиша Вечер балета. XIX Зимний международный фестиваль искусств

Спектакль Вечер балета. XIX Зимний международный фестиваль искусств

6+
Возраст 6+

О спектакле

Вечер балета: Искусство в Зимнем театре Сочи

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи продолжает радовать зрителей яркими спектаклями. На этот раз вниманию публики представлен прекрасный вечер балета, который пройдет в культовом Зимнем театре.

Что ожидает зрителей

В программе вечера собраны знаменитые балеты, которые уже давно завоевали признание и любовь зрителей. Здесь можно будет увидеть как классические, так и современные постановки, которые представят ведущие танцоры. Их искусство в сочетании с великолепными костюмами и музыкальным сопровождением создаст потрясающую атмосферу.

Не упустите шанс стать частью этого великолепного события и насладиться миром балета на высоком уровне.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше