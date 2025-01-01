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Киноафиша Вечер балета при свечах

Вечер балета при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер балета при свечах

В самом центре Северной столицы, в роскошных интерьерах знаменитого особняка Половцова, состоится уникальное событие — «Вечер балета при свечах». Это волшебное мероприятие погрузит гостей в атмосферу уюта и таинственности, создавая неповторимую ауру благодаря мягкому свету свечей и богатству звучания живой музыки.

Экскурсия и музыкальная программа

Перед началом концерта вас ждет экскурсия по великолепным залам архитектурного творения Максимилиана Месмахера. Экскурсия оплачивается дополнительно к билету и доступна по желанию. Начало экскурсии — за час до концерта.

В программе вечера — фрагменты из знаменитых балетов: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Шопениана», «Дон Кихот», а также музыкальные номера на музыку К. Дебюсси, К. Глюка и С. Рахманинова. Особое внимание стоит уделить знаменитому «Лебедю», который исполнит артист балета ведущих театров Санкт-Петербурга в сопровождении солистов симфонического оркестра «Phoenix Orchestra».

Завершение вечера

В завершении вечера зрители смогут насладиться специальным номером — танго К. Гарделя Por una cabeza из кинофильма «Запах женщины».

Исполнители

  • Лариса Корсакова — солистка Санкт-Петербургских театров
  • Аслан Каргинов — солист
  • Михаил Крутик — скрипка
  • Юлия Молчанова — виолончель
  • Евгения Немцева — рояль

Информация о билетах

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут. Рассадка свободная в зависимости от категории билетов:

  • Категория С — без экскурсии (свободная рассадка, начиная с 8 ряда)
  • Категория С (с экскурсией) — с экскурсией в 19:10 (свободная рассадка, начиная с 8 ряда)
  • Категория В — без экскурсии (свободная рассадка, начиная с 3 ряда)
  • Категория В (с экскурсией) — с экскурсией в 19:10 (свободная рассадка, начиная с 3 ряда)
  • Категория А — без экскурсии (свободная рассадка 1-й и 2-й ряд)
  • Категория А (с экскурсией) — с экскурсией в 19:10 (свободная рассадка 1-й и 2-й ряд)

Не упустите возможность погрузиться в магию балета в уникальной обстановке!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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