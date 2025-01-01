Вечер балета при свечах

В самом центре Северной столицы, в роскошных интерьерах знаменитого особняка Половцова, состоится уникальное событие — «Вечер балета при свечах». Это волшебное мероприятие погрузит гостей в атмосферу уюта и таинственности, создавая неповторимую ауру благодаря мягкому свету свечей и богатству звучания живой музыки.

Экскурсия и музыкальная программа

Перед началом концерта вас ждет экскурсия по великолепным залам архитектурного творения Максимилиана Месмахера. Экскурсия оплачивается дополнительно к билету и доступна по желанию. Начало экскурсии — за час до концерта.

В программе вечера — фрагменты из знаменитых балетов: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Шопениана», «Дон Кихот», а также музыкальные номера на музыку К. Дебюсси, К. Глюка и С. Рахманинова. Особое внимание стоит уделить знаменитому «Лебедю», который исполнит артист балета ведущих театров Санкт-Петербурга в сопровождении солистов симфонического оркестра «Phoenix Orchestra».

Завершение вечера

В завершении вечера зрители смогут насладиться специальным номером — танго К. Гарделя Por una cabeza из кинофильма «Запах женщины».

Исполнители

Лариса Корсакова — солистка Санкт-Петербургских театров

Аслан Каргинов — солист

Михаил Крутик — скрипка

Юлия Молчанова — виолончель

Евгения Немцева — рояль

Информация о билетах

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут. Рассадка свободная в зависимости от категории билетов:

Категория С — без экскурсии (свободная рассадка, начиная с 8 ряда)

— без экскурсии (свободная рассадка, начиная с 8 ряда) Категория С (с экскурсией) — с экскурсией в 19:10 (свободная рассадка, начиная с 8 ряда)

— с экскурсией в 19:10 (свободная рассадка, начиная с 8 ряда) Категория В — без экскурсии (свободная рассадка, начиная с 3 ряда)

— без экскурсии (свободная рассадка, начиная с 3 ряда) Категория В (с экскурсией) — с экскурсией в 19:10 (свободная рассадка, начиная с 3 ряда)

— с экскурсией в 19:10 (свободная рассадка, начиная с 3 ряда) Категория А — без экскурсии (свободная рассадка 1-й и 2-й ряд)

— без экскурсии (свободная рассадка 1-й и 2-й ряд) Категория А (с экскурсией) — с экскурсией в 19:10 (свободная рассадка 1-й и 2-й ряд)

Не упустите возможность погрузиться в магию балета в уникальной обстановке!