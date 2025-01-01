В самом центре Северной столицы, в роскошных интерьерах знаменитого особняка Половцова, состоится уникальное событие — «Вечер балета при свечах». Это волшебное мероприятие погрузит гостей в атмосферу уюта и таинственности, создавая неповторимую ауру благодаря мягкому свету свечей и богатству звучания живой музыки.
Перед началом концерта вас ждет экскурсия по великолепным залам архитектурного творения Максимилиана Месмахера. Экскурсия оплачивается дополнительно к билету и доступна по желанию. Начало экскурсии — за час до концерта.
В программе вечера — фрагменты из знаменитых балетов: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Шопениана», «Дон Кихот», а также музыкальные номера на музыку К. Дебюсси, К. Глюка и С. Рахманинова. Особое внимание стоит уделить знаменитому «Лебедю», который исполнит артист балета ведущих театров Санкт-Петербурга в сопровождении солистов симфонического оркестра «Phoenix Orchestra».
В завершении вечера зрители смогут насладиться специальным номером — танго К. Гарделя Por una cabeza из кинофильма «Запах женщины».
Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут. Рассадка свободная в зависимости от категории билетов:
Не упустите возможность погрузиться в магию балета в уникальной обстановке!