Погружение в мир аргентинских танцев

Этим вечером мы приглашаем вас перенестись в Аргентину и окунуться в атмосферу национальных танцев! Аргентинские танцы отличаются невероятной энергетикой, которая поднимет с места даже самых скромных зрителей. Под звучание музыки невозможно усидеть на месте — тело само пускается в пляс.

В современном мире мы часто забываем, как просто быть собой. Телесность и движение — одни из способов соединиться с внутренним «я». Когда к этому добавляется музыка, процесс становится настоящим праздником жизни. Мы приглашаем вас разделить этот праздник: отпраздновать жизнь, радость и встречу с другими.

Что вас ждет на вечере?

В программе вечера освоение схемы одного из самых популярных танцев Аргентины — «чакарера». Это танец наполняет радостью, его легко освоить, а для танца не нужны партнеры — вы можете присоединиться к нему в компании друзей. Также стоит отметить, что даже те, кто никогда не танцевал, смогут найти общий язык с этим искусством и получить «прививку радости», ведь именно это является основной идеей нашей встречи.

Приходите познакомиться, весело провести время, расслабить тело и позволить ему свободно двигаться. Выможете вытанцевать все накопившееся напряжение и зарядиться энергией!

Что взять с собой?

Нужна ли пара? Не обязательно! Главное, надевайте комфортную обувь, желательно на скользящей плоской подошве, или приходите босиком/в носках.

О ведущей

Занятие проведет Евдокия Валова — человек, который всей душой любит аргентинские танцы. Она долгое время являлась организатором одной из московских школ танцев и сейчас ведет уроки для начинающих.

Не упустите возможность погрузиться в мир аргентинской культуры и насладиться атмосферой подъемного танца. Мы ждем вас на вечере!