Спектакль Вечер Антона Шагина и Михаила Милькиса «Двуптих»

Музыкально-поэтический вечер с Антоном Шагиным и Михаилом Милькисом в Театре Вахтангова

Приглашаем вас на уникальный вечер в театре Вахтангова, где выступят талантливые Антон Шагин и Михаил Милькис. Этот музыкально-поэтический спектакль обещает стать настоящим событием для ценителей искусства.

О спектакле

В программе вечера вы услышите авторские стихи и песни, которые отразят множество эмоций и глубоких чувств. Антон Шагин, известный своими ролями в театре и кино, представит свои оригинальные произведения, а Михаил Милькис, талантливый режиссёр и музыкант, создаст неповторимую атмосферу.

Знакомьтесь с артистами

Антон Шагин - актёр театра и кино, признанный за свои яркие роли и глубокое понимание человеческой природы.

Михаил Милькис - режиссёр и музыкант, который не раз удивлял зрителей своими оригинальными постановками и музыкальными решениями.

Не упустите возможность!

Этот вечер станет отличной возможностью погрузиться в мир поэзии и музыки. Не пропустите шанс увидеть таких талантливых артистов в одном спектакле! Билеты уже в продаже, количество мест ограничено.