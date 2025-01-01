Вечер Аллы Суриковой

Вечер с Аллой Суриковой: уникальная возможность для зрителей

Кинорежиссер Алла Сурикова, народная артистка России и лауреат Премии Правительства, приглашает вас на незабываемый вечер, посвященный её творчеству. Этот уникальный и увлекательный формат включает в себя рассказ о съемках её фильмов, а также показ отрывков из более чем 20 работ, среди которых такие известные картины, как «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дети Понедельника», «Хочу в тюрьму» и «Сует сует».

Огромный вклад в искусство

Алла Ильинична также является автором идеи и продюсером документального цикла «Провинциальные музеи России», который включает в себя более 120 фильмов, а также многолетнего фестиваля комедии. Она написала книги, такие как «Любовь со второго взгляда» и «Мои чуть-чуть стихи», а также создала небольшую документальную повесть «Конотоп».

Интерактивный формат

В рамках вечера Алла Сурикова поделится интересными историями о актерах, с которыми ей довелось работать, и ответит на вопросы зрителей. Возможно, она также прочитает отрывки из своих произведений. Это будет отличная возможность не только узнать больше о её творчестве, но и пообщаться с мастером искусства.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события!