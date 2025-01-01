Вебер. Стравинский. Каспаров

Входит в Абонемент 1 Главный. Дмитрий Лисс представляет Программа Вебер. Увертюра к опере «Вольный стрелок» Вебер. Концерт № 1 для кларнета с оркестром Каспаров. «Неумолимый танец» Стравинский. Симфония in C Смелые решения романтика Вебера и симфония Стравинского, стилизованная под музыку классика Гайдна — ловите момент, когда на одной сцене сходятся прошлое и будущее Представьте идеальный концерт: на сцене — исполнители-виртуозы, признанный дирижёр, блестящий солист, в зале — слушатели, влюблённые в музыку. В этот вечер Уральский академический симфонический оркестр под руководством Народного артиста России Дмитрия Лисса представит публике настоящие жемчужины: увертюру первой романтической оперы; симфонию-дебют Стравинского в США, соединяющую классику с дерзостью ХХ века; авангардный фейерверк Каспарова. Солирует кларнетист Артур Назиуллин, Народный артист Башкирии и добрый друг филармонии. Для совершенства осталось немного — ваша радость, дорогие друзья! Участники Уральский академический филармонический оркестр Лисс Дмитрий Назиуллин Артур (кларнет)