Вебер. Приключение Вольного стрелка

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыка Карла Марии фон Вебера в исполнении Уральского академического филармонического оркестра

Уральский академический филармонический оркестр приглашает зрителей насладиться уникальной программой, посвященной выдающемуся композитору Карлу Марии фон Веберу. Под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса, слушатели смогут погрузиться в мир романтичной музыки и ярких музыкальных образов.

Программа вечера

В исполнении талантливых музыкантов прозвучат:

  • Антракт к III действию оперы «Вольный стрелок»
  • Блестящее рондо «Приглашение к танцу», ор. 65
  • Концерт для фагота с оркестром фа мажор, ор. 75
  • Концертино для кларнета с оркестром ми-бемоль мажор
  • Увертюра и китайский марш из музыки к пьесе Ф. Шиллера «Турандот», ор. 37
  • Увертюра к опере «Оберон»
  • Юбилейная увертюра, ор. 59
  • Симфонические метаморфозы тем К.М. Вебера, сочинение Хиндемита

Исполнители

На сцене выступят:

  • Артём Варгафтик – автор абонемента и ведущий
  • Алексей Доркин – дирижёр
  • Михаил Шиков – фагот
  • Юрий Нечаев – кларнет

Откройте для себя музыку, которая сочетает в себе живую красоту и мощь оперы, а также реформацию немецкой музыки. Присоединяйтесь к этому яркому музыкальному событию, где каждая нота расскажет свою историю, превращая вечер в незабываемый праздник искусств.

Апрель
22 апреля среда
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 600 ₽

