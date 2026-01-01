Вебер. Приключение Вольного стрелка

Уральский академический филармонический оркестр приглашает зрителей насладиться уникальной программой, посвященной выдающемуся композитору Карлу Марии фон Веберу. Под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса, слушатели смогут погрузиться в мир романтичной музыки и ярких музыкальных образов.
В исполнении талантливых музыкантов прозвучат:
На сцене выступят:
Откройте для себя музыку, которая сочетает в себе живую красоту и мощь оперы, а также реформацию немецкой музыки. Присоединяйтесь к этому яркому музыкальному событию, где каждая нота расскажет свою историю, превращая вечер в незабываемый праздник искусств.