Вебер. Приключение Вольного стрелка

Музыка Карла Марии фон Вебера в исполнении Уральского академического филармонического оркестра

Уральский академический филармонический оркестр приглашает зрителей насладиться уникальной программой, посвященной выдающемуся композитору Карлу Марии фон Веберу. Под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Дмитрия Лисса, слушатели смогут погрузиться в мир романтичной музыки и ярких музыкальных образов.

Программа вечера

В исполнении талантливых музыкантов прозвучат:

Антракт к III действию оперы «Вольный стрелок»

Блестящее рондо «Приглашение к танцу», ор. 65

Концерт для фагота с оркестром фа мажор, ор. 75

Концертино для кларнета с оркестром ми-бемоль мажор

Увертюра и китайский марш из музыки к пьесе Ф. Шиллера «Турандот», ор. 37

Увертюра к опере «Оберон»

Юбилейная увертюра, ор. 59

Симфонические метаморфозы тем К.М. Вебера, сочинение Хиндемита

Исполнители

На сцене выступят:

Артём Варгафтик – автор абонемента и ведущий

Алексей Доркин – дирижёр

Михаил Шиков – фагот

Юрий Нечаев – кларнет

Откройте для себя музыку, которая сочетает в себе живую красоту и мощь оперы, а также реформацию немецкой музыки. Присоединяйтесь к этому яркому музыкальному событию, где каждая нота расскажет свою историю, превращая вечер в незабываемый праздник искусств.