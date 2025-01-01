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Вдовы
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Спектакль Вдовы

Постановка
Малый театр кукол МТК 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагикомедия о жизни, любви и переменах в Малом театре кукол

Малый театр кукол представляет яркую и неординарную постановку «Вдовы», полную неожиданных поворотов, юмора и драматизма. Эта история рекомендуется для тех, кто не боится перемен и готов рискнуть ради нового. Спектакль обещает удивить зрителей сочетанием комедийных элементов и трагедии, где, как и в жизни, рядом идут любовь, потери и неожиданные совпадения.

Сюжет: Любовь и риск

Две хорошие женщины потеряли мужей, что, безусловно, грустно. Однако жизнь не стоит на месте, и каждая из них находит утешение в новых отношениях. Все бы было прекрасно, если бы не одна маленькая деталь: любовником первой женщины оказался муж второй, а любовником второй — муж первой. Вот это настоящий любовный круговорот, который превращает простую историю в трагикомедию.

Настоящая трагедия с блеском

В центре событий — не только интриги, но и настоящие эмоции, грозящие перерасти в кровопролитие. Спектакль наполняется не только драмой, но и элементами эстетики: блеск, шик и красота окружают главных героинь, придавая всему действию ироничный и изысканный оттенок.

Зачем идти на «Вдов»?

Если вам по душе неожиданные повороты сюжета, где за трагедией скрывается искрометный юмор, а роскошь и изыск неразрывно переплетаются с горечью утрат, этот спектакль точно не оставит вас равнодушным.

Режиссер
Чакчи Фросноккерс
В ролях
Маргарита Кольцова
Владислав Романов
Игорь Баянов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

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