

Вдовий пароход
Киноафиша Вдовий пароход

Спектакль Вдовий пароход

16+
Режиссер Елена Старостина
Возраст 16+

О спектакле

Вдовий пароход: спектакль о жизни и любви во время войны

Спектакль рассказывает о пяти женщинах, которые живут в одной коммунальной квартире во времена и после Великой Отечественной войны. Этот дом они называют «вдовьим пароходом» — местом, где сталкиваются разные судьбы и характеры.

Постановка затрагивает важнейшие темы: дружба, предательство, прощение, любовь, материнство и выживание в сложные исторические условия. Несмотря на пронзительность и глубину затронутых вопросов, в спектакле присутствуют моменты, которые заставляют зрителей улыбаться, напоминая о светлой стороне человеческих отношений.

Режиссером спектакля является Е.С. Старостина. Студенческий коллектив показал удивительное мастерство в передаче эмоционального спектра персонажей, что позволяет зрителям ощутить всю палитру чувств. Это уникальная возможность увидеть, как молодые актеры интерпретируют важные жизненные темы через призму времени.

Не пропустите возможность оценить это трогательное произведение, которое оставляет незабываемый след в душе.

Купить билет на спектакль Вдовий пароход

Март
17 марта вторник
19:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 600 ₽

