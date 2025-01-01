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Вдовий пароход
Киноафиша Вдовий пароход

Спектакль Вдовий пароход

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Режиссер Андрей Кизилов
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История, связавшая судьбы. Спектакль в Волгограде

«Великая Отечественная. Священная. Сделавшая многих настоящими людьми». Эта фраза становится отправной точкой нового спектакля, который погружает зрителя в атмосферу послевоенного времени. На сцене развернется история, полная судьбоносных встреч и неожиданных поворотов.

Две эпохи, два поколения

Спектакль расскажет о том, как война сформировала судьбы женщин, оказавшихся в одной коммунальной квартире. Каждая из них — это уникальный рассказ о выживании, о том, как мирное время способно обесчеловечить даже родного сына, рождённого в 1944 году.

Место действия

Коммунальная квартира — это не просто пространство, а метафора жизни, где переплетаются судьбы. Она становится маленьким «Вдовьим пароходом», идущим по единственно верному маршруту: рассказать двадцатилетнему человеку свою честную историю. Это история тех, кого он, казалось бы, хорошо знал.

Зачем стоит посетить спектакль?

Спектакль является не только художественным выражением, но и важным напоминанием о том, как история влияет на личные судьбы. Он предоставляет возможность зрителям задуматься о значении памяти, о том, как прошлое формирует наше настоящее и будущее.

Не упустите шанс увидеть этот глубокий и трогательный спектакль, который заставит вас по-новому взглянуть на историю и человеческие судьбы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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