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Вдовий пароход
Киноафиша Вдовий пароход

Спектакль Вдовий пароход

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 18+
Режиссер Николай Дручек
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Вдовий пароход»: Память и Благодарность

«Вдовий пароход» — это не просто спектакль, а трогательная дань памяти старшему поколению, нашим родным, которых, к сожалению, уже нет с нами. Действие разворачивается в послевоенные годы, однако его тематика охватывает всю глубину травм, нанесённых Великой Отечественной войной, затронувшей практически каждую советскую семью.

История пяти героинь

На сцене оживают судьбы пяти женщин, живущих в одной коммунальной квартире, которую они называют «вдовьим пароходом». Каждая из них потеряла любимого человека, что связывает их крепкими узами. Здесь мы встречаем:

  • певицу театра оперетты;
  • рассудительную сторожиху;
  • интеллигентку;
  • простоватую монтёршу;
  • санитарку.

Несмотря на тяжёлые испытания, эти героини стараются сохранить бодрость духа и человечность. Их жизни полны противоречий: комедия соседствует с трагедией, смех смешивается со слезами.

Музыка и Эмоции

Зрители смогут насладиться музыкой 30-х годов и военных лет, а также популярными танцевальными мелодиями того времени. Персонажи спектакля живут подлинными страстями: они страдают и радуются, ссорятся и танцуют, ошибаются и пытаются исправить свои ошибки. Актеры не просто играют свои роли — они проживают жизни своих героев на глазах у зрителей, что делает спектакль искренним и правдивым.

Сценография и Костюмы

Сценография спектакля лаконична и образна. Декорации, выполненные в графическом стиле, погружают зрителя в атмосферу коммуналок, а строгие, но яркие костюмы переносят нас в 30-40-е годы прошлого века. Это живая история страны, пропитанная духом времени и воспоминаниями о людях, которые пережили войну.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который напоминает нам о важности памяти и человеческих связей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 27 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

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