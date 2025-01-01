Спектакль «Вдовий пароход»: Память о великой победе

К 80-й годовщине Великой Победы на сцене театра представят спектакль, рассказывающий о пяти женщинах, живущих в одной коммунальной квартире в доме на Покровке, которую сами же прозвали «Вдовий пароход». У каждой из них своя история и своё горе.

В 1943 году сюда возвращается с фронта Анфиса Громова, и её появление становится началом глубоких и трогательных событий. Молодые актеры, играя признанную советскую классику, сохраняют и бережно передают суть этой драмы, разыгравшейся в коммунальной послевоенной действительности. Обыденность, которая на первый взгляд кажется привычной, оказывается непредсказуемо глубокой.

О спектакле

Постановка является данью памяти героическому фронтовому и трудовому старшему поколению, пережившему жестокую войну и тяжёлые послевоенные годы. Как говорит Ольга Ивановна Флёрова: «Каждый человек внутри себя прав».

Действующие лица и исполнители

Анфиса — Полина Некрасова

Ольга Ивановна Флёрова — Екатерина Маликова

Панька — Мария Коровкина

Капа — Ирина Боровская

Ада — Надежда Будзуляк

Вадим — Павел Ломакин

Фёдор — Михаил Токмовцев

Василий (замполит) — Александр Жоголев

Непрописанный — Андрей Анисимов

Творческая команда

Музыка: Дарья Трифонова

Свет: Максим Лачин

Выпускной курс Дарьи Дмитриевны Михайловой при участии выпускников Алексея Игоревича Шейнина.

Режиссёр: Эдуард Львович Ливнев

По повести И. Грековой.

Не упустите возможность пройти с актерами путь от чужих до родных и обратно за один короткий, но неповторимый вечер!