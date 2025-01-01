Меню
Вдовий пароход
Киноафиша Вдовий пароход

Спектакль Вдовий пароход

12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Вдовий пароход»: Память о великой победе

К 80-й годовщине Великой Победы на сцене театра представят спектакль, рассказывающий о пяти женщинах, живущих в одной коммунальной квартире в доме на Покровке, которую сами же прозвали «Вдовий пароход». У каждой из них своя история и своё горе.

В 1943 году сюда возвращается с фронта Анфиса Громова, и её появление становится началом глубоких и трогательных событий. Молодые актеры, играя признанную советскую классику, сохраняют и бережно передают суть этой драмы, разыгравшейся в коммунальной послевоенной действительности. Обыденность, которая на первый взгляд кажется привычной, оказывается непредсказуемо глубокой.

О спектакле

Постановка является данью памяти героическому фронтовому и трудовому старшему поколению, пережившему жестокую войну и тяжёлые послевоенные годы. Как говорит Ольга Ивановна Флёрова: «Каждый человек внутри себя прав».

Действующие лица и исполнители

  • Анфиса — Полина Некрасова
  • Ольга Ивановна Флёрова — Екатерина Маликова
  • Панька — Мария Коровкина
  • Капа — Ирина Боровская
  • Ада — Надежда Будзуляк
  • Вадим — Павел Ломакин
  • Фёдор — Михаил Токмовцев
  • Василий (замполит) — Александр Жоголев
  • Непрописанный — Андрей Анисимов

Творческая команда

Музыка: Дарья Трифонова
Свет: Максим Лачин
Выпускной курс Дарьи Дмитриевны Михайловой при участии выпускников Алексея Игоревича Шейнина.
Режиссёр: Эдуард Львович Ливнев
По повести И. Грековой.

Не упустите возможность пройти с актерами путь от чужих до родных и обратно за один короткий, но неповторимый вечер!

Режиссер
Эдуард Ливнев
Эдуард Ливнев
В ролях
Полина Некрасова
Екатерина Маликова
Мария Коровкина
Ирина Боровская
Надежда Будзуляк
