К 80-й годовщине Великой Победы на сцене театра представят спектакль, рассказывающий о пяти женщинах, живущих в одной коммунальной квартире в доме на Покровке, которую сами же прозвали «Вдовий пароход». У каждой из них своя история и своё горе.
В 1943 году сюда возвращается с фронта Анфиса Громова, и её появление становится началом глубоких и трогательных событий. Молодые актеры, играя признанную советскую классику, сохраняют и бережно передают суть этой драмы, разыгравшейся в коммунальной послевоенной действительности. Обыденность, которая на первый взгляд кажется привычной, оказывается непредсказуемо глубокой.
Постановка является данью памяти героическому фронтовому и трудовому старшему поколению, пережившему жестокую войну и тяжёлые послевоенные годы. Как говорит Ольга Ивановна Флёрова: «Каждый человек внутри себя прав».
Музыка: Дарья Трифонова
Свет: Максим Лачин
Выпускной курс Дарьи Дмитриевны Михайловой при участии выпускников Алексея Игоревича Шейнина.
Режиссёр: Эдуард Львович Ливнев
По повести И. Грековой.
Не упустите возможность пройти с актерами путь от чужих до родных и обратно за один короткий, но неповторимый вечер!