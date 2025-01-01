Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вдовий пароход
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вдовий пароход

Спектакль Вдовий пароход

12+
Режиссер Ольга Моховая
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Вдовий пароход» от творческой группы «ТЕАТРАЖ»

Пронзительный и душевный драматический спектакль «Вдовий пароход» — это новая интерпретация признанной советской классики, основанной на одноименной повести Ирины Грековой. Этот спектакль представляет собой дань уважения всем прекрасным, удивительным и многострадальным женщинам нашей страны, которые были способными на любые жертвы ради своих близких.

Именно благодаря их самоотверженности мужчины смогли победить в Великой Отечественной войне, и сегодня мы живем в мире, который они помогли построить. История спектакля затрагивает темы любви и самопожертвования, потерь и дружбы, жестокости и прощения. Это также дань памяти героическому фронтовому и трудовому старшему поколению, пережившему ужасы войны и тяжелые послевоенные годы.

Связь времён

Спектакль создает уникальную связь между современными молодыми артистами и теми, кто жил почти столетие назад. Это позволяет зрителям ощутить атмосферу и понять, какова была жизнь в те непростые времена. Через призму прошлого мы можем вспомнить о важности любви, поддержки и человечности.

Артисты спектакля

В спектакле участвуют талантливые артисты: Л. Ананьева, К. Грачёва, И. Грищенко, М. Дубровская, С. Красников, М. Липкин, Д. Тарасова, А. Штейн и А. Щукина. Каждый из них вносит свою уникальную интерпретацию в общую картину, создавая незабываемые образы и эмоции.

Не упустите возможность погрузиться в этот душевный спектакль и увидеть, как история о любви и жертве оживает на сцене!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Елочки-иголочки
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Елочки-иголочки
27 декабря в 15:00 Детский музыкальный театр юного актера
от 2000 ₽
Загадка амулета
6+
Детский Иммерсивный
Загадка амулета
9 августа в 12:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3900 ₽
Щелкунчик
12+
Детский Кукольный
Щелкунчик
2 января в 14:00 Точка ру
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше