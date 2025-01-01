Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вдохновение барокко: голос и орган при свечах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вдохновение барокко: голос и орган при свечах

Вдохновение барокко: голос и орган при свечах

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Барокко в уникальных интерьерах англиканского собора

Барокко – один из самых ярких периодов в истории музыки, когда исследовались новые средства эмоциональной выразительности. Это время стало эпохой глубоких и насыщенных звуков, которые раскрывают всю силу драматического высказывания. Приглашаем вас прикоснуться к подлинному звучанию данной эпохи в уникальных интерьерах англиканского собора.

Музыкальная программа

В программе концерта вы услышите арии, дуэты, речитативы и хоровые фрагменты. Музыкальные произведения варьируются от торжественного пафоса придворной музыки до камерной интимности и изящества мотетов и кантат. Вот некоторые из произведений, которые прозвучат на концерте:

  • Иоганн Себастьян Бах: Хоральная прелюдия «Nun komm, der Heiden Heiland» (BWV 599)
  • Антонио Вивальди: Мотет «Nulla in mundo pax sincera»
  • Георг Фридрих Гендель: Оратория «Саул» - Ария Мелхолы «Fell rage and black despair»
  • Георг Фридрих Гендель: Оратория «Саул» - Ария Мераб «Author of peace, who canst control»
  • Георг Фридрих Гендель: «Dixit Dominus» - Ария «Tecum principium in die virtutis»
  • Георг Фридрих Гендель: Оратория «Феодора» - Речитатив и ария Феодоры «With darkness deep, as is my woe»
  • Иоганн Себастьян Бах: Концерт До мажор (BWV 594)
  • Генри Перселл: Семи-опера «Королева индейцев» - Ария Орации «They tell us»

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Зубкова (сопрано)
  • Ольга Масленникова (сопрано)
  • Мария Ладыгина (сопрано)
  • Ирина Красная (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Приходите и наслаждайтесь музыкальным наследием, которое оставило уникальное влияние на развитие искусства!

Купить билет на концерт Вдохновение барокко: голос и орган при свечах

Помощь с билетами
Ноябрь
29 ноября суббота
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Один Дома. HighTime Orchestra
6+
Неоклассика
Один Дома. HighTime Orchestra
26 сентября в 17:00 Павильон №14 «Азербайджан»
от 1550 ₽
Classic Rock Legend Show
18+
Рок
Classic Rock Legend Show
18 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
21 ноября в 19:30 КЦ ЗИЛ
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше