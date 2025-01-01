Вдохновение барокко: голос и орган при свечах

Барокко в уникальных интерьерах англиканского собора

Барокко – один из самых ярких периодов в истории музыки, когда исследовались новые средства эмоциональной выразительности. Это время стало эпохой глубоких и насыщенных звуков, которые раскрывают всю силу драматического высказывания. Приглашаем вас прикоснуться к подлинному звучанию данной эпохи в уникальных интерьерах англиканского собора.

Музыкальная программа

В программе концерта вы услышите арии, дуэты, речитативы и хоровые фрагменты. Музыкальные произведения варьируются от торжественного пафоса придворной музыки до камерной интимности и изящества мотетов и кантат. Вот некоторые из произведений, которые прозвучат на концерте:

Иоганн Себастьян Бах: Хоральная прелюдия «Nun komm, der Heiden Heiland» (BWV 599)

Хоральная прелюдия «Nun komm, der Heiden Heiland» (BWV 599) Антонио Вивальди: Мотет «Nulla in mundo pax sincera»

Мотет «Nulla in mundo pax sincera» Георг Фридрих Гендель: Оратория «Саул» - Ария Мелхолы «Fell rage and black despair»

Оратория «Саул» - Ария Мелхолы «Fell rage and black despair» Георг Фридрих Гендель: Оратория «Саул» - Ария Мераб «Author of peace, who canst control»

Оратория «Саул» - Ария Мераб «Author of peace, who canst control» Георг Фридрих Гендель: «Dixit Dominus» - Ария «Tecum principium in die virtutis»

«Dixit Dominus» - Ария «Tecum principium in die virtutis» Георг Фридрих Гендель: Оратория «Феодора» - Речитатив и ария Феодоры «With darkness deep, as is my woe»

Оратория «Феодора» - Речитатив и ария Феодоры «With darkness deep, as is my woe» Иоганн Себастьян Бах: Концерт До мажор (BWV 594)

Концерт До мажор (BWV 594) Генри Перселл: Семи-опера «Королева индейцев» - Ария Орации «They tell us»

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Евгения Зубкова (сопрано)

Ольга Масленникова (сопрано)

Мария Ладыгина (сопрано)

Ирина Красная (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Приходите и наслаждайтесь музыкальным наследием, которое оставило уникальное влияние на развитие искусства!