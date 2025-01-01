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#В_цветах: Шедевры классики в Усадьбе Державина
Киноафиша #В_цветах: Шедевры классики в Усадьбе Державина

#В_цветах: Шедевры классики в Усадьбе Державина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый цикл концертов «В ЦВЕТАХ» от «Русских Музыкальных Сезонов»

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» запускает новый цикл концертов под названием «В ЦВЕТАХ». Этот проект преображает изысканные исторические залы Санкт-Петербурга в элегантные концертные пространства, где роскошные декорации из живых цветов создают атмосферу утонченности.

Цветы всегда были символом природной красоты. Они не только создают настроение, но и дарят проникновенные эмоции. Многие композиторы, от классиков до современных авторов, использовали цвет как способ передачи музыкальной красоты. Поэтому в нашем цикле «В ЦВЕТАХ» мы представим шедевры великих классических композиторов, расширяя программу новыми темами и вечерами.

Место проведения

Волшебное звучание наполнит исторический танцевальный зал усадьбы Державина XVIII века, расположенной на набережной реки Фонтанки. Этот зал был местом главных музыкальных и литературных вечеров того времени, где выступали такие мастера, как Крылов, Фонвизин, Бортнянский и многие другие.

Уникальные впечатления

Мы создадим для вас атмосферу музыкальных салонов и особых встреч прошлого. Каждого гостя встретят у входа на территорию усадьбы и проведут к парадным залам, где будет предложен приветственный бокал игристого.

Концертная программа

Главная часть вечера — это концерт, который позволит взглянуть на традицию жанра по-новому и пережить вечные чувства через музыку. Рассадка будет свободной в соответствии с категорией билетов.

Дополнительная информация

Экскурсия по парадным залам оплачивается отдельно и доступна только по выходным. Начало экскурсии за час до концерта. Продолжительность концерта составит от 1 часа 20 до 40 минут.

Расписание мероприятий

  • 18.04: Эстетика романса
  • 25.05: Великая классика русских композиторов (начало в 18:00)

Приглашаем вас стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
18:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
18:00 от 1500 ₽

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