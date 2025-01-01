В_цветах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» с радостью анонсирует новый цикл концертов «В ЦВЕТАХ». Этот проект превращает самые изысканные исторические залы Санкт-Петербурга в элегантные концертные пространства, где выступления музыкантов проходят на фоне роскошных декораций из живых цветов.
Уникальная атмосфера, создаваемая цветочными композициями, погружает зрителей в мир утонченности и элегантности, делая каждое выступление незабываемым.
Концерт пройдет в историческом бальном зале Баккара Особняка Елисеевых. Это великолепное место с богатой историей идеально дополнит музыкальные композиции, создавая неповторимую атмосферу для зрителей.
Первый концерт цикла будет называться «Хрустальная классика». Не упустите возможность насладиться музыкой в окружении великолепия живых цветов!