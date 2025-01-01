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Киноафиша #В_цветах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых

#В_цветах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый цикл концертов от команды «Русские Музыкальные Сезоны»

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» с радостью анонсирует новый цикл концертов «В ЦВЕТАХ». Этот проект превращает самые изысканные исторические залы Санкт-Петербурга в элегантные концертные пространства, где выступления музыкантов проходят на фоне роскошных декораций из живых цветов.

Уникальная атмосфера, создаваемая цветочными композициями, погружает зрителей в мир утонченности и элегантности, делая каждое выступление незабываемым.

Информация о концерте

  • Начало концерта: 26 апреля
  • Продолжительность: 1 час 20-40 минут
  • Свободная рассадка: в соответствии с категорией билетов
  • Экскурсия: проход по парадным залам оплачивается дополнительно по желанию и наличию, начинается за час до концерта

Локация

Концерт пройдет в историческом бальном зале Баккара Особняка Елисеевых. Это великолепное место с богатой историей идеально дополнит музыкальные композиции, создавая неповторимую атмосферу для зрителей.

Программа концерта

Первый концерт цикла будет называться «Хрустальная классика». Не упустите возможность насладиться музыкой в окружении великолепия живых цветов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

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