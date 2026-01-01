В_Цветах: Оскар — о любви!

Концерт от Русских Музыкальных Сезонов

Русские Музыкальные Сезоны представляют программу «Оскар — о любви!» в исполнении Сезоны Оркестра. В этом концерте вас ждет уникальная коллекция музыкальных произведений, написанных для культовых фильмов. Произведения расположены в хронологическом порядке, что помогает отразить все стадии развития музыки в кино. Музыка способна связать фильм с нашими душами и отразить жизнь, духовность и культурные аспекты творчества.

Композиторы, которые изменили кино

В программе звучат произведения таких выдающихся композиторов, как Нино Рота, Александр Деспла, Людовико Эйнауди и Ханс Циммер. Их композиции, несмотря на то, что были написаны как саундтреки, часто попадали в международные чарты и смогли завоевать любовь зрителей благодаря своей уникальности и мелодичности.

Атмосфера вечера

Концерт пройдет в торжественной атмосфере роскошных интерьеров Отеля «Националь». Участников вечера ждет виртуозное исполнение шедевров современных авторов, а также безлимитное игристое в формате welcome.

Информация для зрителей

На концерте предусмотрена свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Продолжительность мероприятия составит от 1 часа 20 до 40 минут.