Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
#В_Цветах: Оскар — о любви!
Билеты от 5500₽
О концерте

Концерт  от Русских Музыкальных Сезонов

Русские Музыкальные Сезоны представляют программу «Оскар — о любви!» в исполнении Сезоны Оркестра. В этом концерте вас ждет уникальная коллекция музыкальных произведений, написанных для культовых фильмов. Произведения расположены в хронологическом порядке, что помогает отразить все стадии развития музыки в кино. Музыка способна связать фильм с нашими душами и отразить жизнь, духовность и культурные аспекты творчества.

Композиторы, которые изменили кино

В программе звучат произведения таких выдающихся композиторов, как Нино Рота, Александр Деспла, Людовико Эйнауди и Ханс Циммер. Их композиции, несмотря на то, что были написаны как саундтреки, часто попадали в международные чарты и смогли завоевать любовь зрителей благодаря своей уникальности и мелодичности.

Атмосфера вечера

Концерт пройдет в торжественной атмосфере роскошных интерьеров Отеля «Националь». Участников вечера ждет виртуозное исполнение шедевров современных авторов, а также безлимитное игристое в формате welcome.

Информация для зрителей

На концерте предусмотрена свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Продолжительность мероприятия составит от 1 часа 20 до 40 минут.

Купить билет на концерт #В_Цветах: Оскар — о любви!

Помощь с билетами
Апрель
19 апреля воскресенье
20:00
Националь Москва, Моховая, 15/1, стр. 1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше