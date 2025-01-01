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#В_Цветах: Французский шарм шедевров классики в Отеле «Националь»
Билеты от 5000₽
Киноафиша #В_Цветах: Французский шарм шедевров классики в Отеле «Националь»

#В_Цветах: Французский шарм шедевров классики в Отеле «Националь»

6+
Возраст 6+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Новый цикл концертов «В ЦВЕТАХ» от «Русских Музыкальных Сезонов»

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» с радостью представляет новый цикл концертов «В ЦВЕТАХ». Эти уникальные мероприятия преображают самые изысканные исторические залы в изящные концертные пространства, создавая атмосферу утонченности и элегантности.

Цветы как символ музыки

Роскошные декорации из живых цветов не только радуют глаз, но и наполняют зал особой атмосферой. Цветы всегда были символом природной красоты и возвышенности, способными создать настроение и вызвать глубокие эмоции у зрителей. Мастера музыки, от классиков до современных композиторов, всегда искали возможность соединить свои произведения с цветами, ведь именно они помогают передать ту красоту, которая может быть раскрыта через музыкальное звучание.

Шедевры классической музыки

В рамках цикла «В ЦВЕТАХ» зрители смогут насладиться главными шедеврами великих классических композиторов. Каждое произведение будет представлено в особом свете, что сделает концерт незабываемым событием.

Информация для зрителей

На концерте предусмотрена свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Продолжительность мероприятия составляет от 1 часа 20 до 40 минут, что позволяет зрителям полностью погрузиться в мир музыки и красоты.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта и насладиться волшебством, которое дарит «В ЦВЕТАХ»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
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