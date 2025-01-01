Музыкально-поэтический моноспектакль о любви и драме по мотивам «Евгения Онегина»

Приглашаем вас на уникальный музыкально-поэтический спектакль, который представляет собой фантазию рассуждений о любви. С каждым новым поколением великий текст Александра Пушкина воспринимается по-новому, словно сам поэт «пишет» вместе со временем.

Новые грани «Евгения Онегина»

Персонажи «Евгения Онегина» раскрываются всё ярче, а обстоятельства становятся острее. В этом спектакле мы исследуем текст и находим новую драму вокруг одного из персонажей — генерала, мужа Татьяны Лариной. Пушкин не дал ему имени, лишь обозначил как «важный генерал». Однако, в опере Чайковского генерал получает фамилию Гремин и обретает качества, которые можно лишь догадываться, исходя из текста Пушкина.

Кто же этот «важный генерал»?

Спектакль задаёт важные вопросы: кто он, этот «важный генерал»? Что он переживает? Как прощает и прощает ли вообще? Как любит и способен ли на любовь? Каковы отношения Онегина и Татьяны в этом новом свете?

