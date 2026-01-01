Оповещения от Киноафиши
О концерте
Билеты от 0₽
Киноафиша
Вайолет
Вайолет
12+
рок
Возраст
12+
Билеты от 0₽
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Вайолет
Помощь с билетами
Апрель
12 апреля
воскресенье
19:00
Mezzo Forte Club
Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж
Купить билеты
В ближайшие дни
0+
Вечеринка
Шоу «Дай мне слово»
17 мая в 16:00
Руки вверх!
от 800 ₽
16+
Джаз
Джазовое свидание
12 мая в 20:00
Jam Club
от 2500 ₽
18+
Юмор
Живая музыка
Женский StandUp
26 мая в 19:30
Comedy Hall
от 990 ₽
