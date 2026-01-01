Оповещения от Киноафиши
Вайолет
Билеты от 0₽
Вайолет

Вайолет

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Купить билет на концерт Вайолет

Помощь с билетами
Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Mezzo Forte Club Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж

В ближайшие дни

Шоу «Дай мне слово»
0+
Вечеринка
Шоу «Дай мне слово»
17 мая в 16:00 Руки вверх!
от 800 ₽
Джазовое свидание
16+
Джаз
Джазовое свидание
12 мая в 20:00 Jam Club
от 2500 ₽
Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
26 мая в 19:30 Comedy Hall
от 990 ₽
