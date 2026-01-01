Вайль в Петрикирхе

Брукнеровские среды – 2026: Музыка, которая объединяет эпохи

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга продолжает концертный цикл «Брукнеровские среды – 2026», который был инициирован художественным руководителем и дирижером Антоном Лубченко. Этот проект стартовал в 2024 году в честь 200-летия со дня рождения выдающегося композитора-романтика Антона Брукнера.

В рамках текущего цикла слушателям представлены не только произведения самого Брукнера, но и работы его предшественников, современников и последователей. Это создает уникальную возможность увидеть, как творения разных эпох пересекаются и влияют друг на друга.

Программа вечера

В программе концерта будут исполнены:

Курт Вайль – Сюита из музыки к пьесе «Трёхгрошовая опера» Бертольта Брехта (1928)

Симфония № 1 (1921)

Симфония № 2 (1933 / 1934)

Знакомство с музыкой

Эти произведения представляют собой калейдоскоп музыкальных стилей и идей, которые формировали музыкальную культуру XX века. На концерте зрителей ждет непревзойденная интерпретация под руководством Антона Лубченко и комментарии музыковеда Елены Истратовой, которые помогут глубже понять каждое творение.

Важная информация

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется к посещению аудитории старше 6 лет.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое объединяет легенды и современность в одном вечере.