Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вайль в Петрикирхе
Киноафиша Вайль в Петрикирхе

Вайль в Петрикирхе

6+
Возраст 6+

О концерте

Брукнеровские среды – 2026: Музыка, которая объединяет эпохи

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга продолжает концертный цикл «Брукнеровские среды – 2026», который был инициирован художественным руководителем и дирижером Антоном Лубченко. Этот проект стартовал в 2024 году в честь 200-летия со дня рождения выдающегося композитора-романтика Антона Брукнера.

В рамках текущего цикла слушателям представлены не только произведения самого Брукнера, но и работы его предшественников, современников и последователей. Это создает уникальную возможность увидеть, как творения разных эпох пересекаются и влияют друг на друга.

Программа вечера

В программе концерта будут исполнены:

  • Курт Вайль – Сюита из музыки к пьесе «Трёхгрошовая опера» Бертольта Брехта (1928)
  • Симфония № 1 (1921)
  • Симфония № 2 (1933 / 1934)

Знакомство с музыкой

Эти произведения представляют собой калейдоскоп музыкальных стилей и идей, которые формировали музыкальную культуру XX века. На концерте зрителей ждет непревзойденная интерпретация под руководством Антона Лубченко и комментарии музыковеда Елены Истратовой, которые помогут глубже понять каждое творение.

Важная информация

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут. Рекомендуется к посещению аудитории старше 6 лет.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое объединяет легенды и современность в одном вечере.

Купить билет на концерт Вайль в Петрикирхе

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
17 июня среда
19:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 700 ₽

В ближайшие дни

Бонд с кнопкой
16+
Инди

Бонд с кнопкой

28 ноября в 19:00 СК «Юбилейный»
от 2200 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка

Орган при свечах

31 мая в 22:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
Depeche Mode. Симфонический трибьют у моря
6+
Живая музыка Кавер

Depeche Mode. Симфонический трибьют у моря

13 июня в 19:00 Исткабель
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше