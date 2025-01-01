Спектакль Вай, вай, или Вояж по-армянски

Музыкальный переполох на грани нервного срыва

Приглашаем вас на спектакль в двух действиях по пьесе Г. Тер-Алексаняна «Паломничество в церковь Святого Геворка в Телети или картинки из жизни армянских женщин Тифлиса». Это увлекательное представление, выполненное на русском языке с армянским акцентом, обещает подарить зрителям массу эмоций и незабываемые впечатления.

Уникальная находка

Пьеса, написанная малоизвестным тифлисским драматургом конца XIX – начала XX веков Г. Тер-Алексаняном, была обнаружена усилиями французского режиссера и ученого Арпи Ованесяна в Венеции. Он нашел ее в библиотеке мхитаристов и передал С. Степаняну для постановки. Этот драматург был современником Г. Сундукяна и его творчество остается значимой страницей в истории армянского театра.

Язык и перевод

Пьеса написана на тифлисском армянском диалекте, который уже вышел из обихода. Русский перевод был выполнен Славой Степаняном и заведующей литературной частью театра Нелли Шахбазовой. Это позволяет современным зрителям глубже понять культурный контекст и сюжетные линии произведения.

Сюжет и действие

Спектакль рассказывает смешную и полную курьезов историю о «тихом» армянском семействе, которое в день Святого Геворка собирается в церковь. Время действия – 19 век, место – Тифлис. Армянские семьи традиционно посещали святые места, кто пешком, а кто на роскошных колясках, символизирующих достаток. Главные герои, облачившись в лучшие наряды, собираются на богатом фургоне в церковь Святого Геворка, расположенную в окрестностях Тифлиса.

Приглашаем в паломничество

Однако, как говорится: «Человек предполагает, а Бог располагает». Чтобы узнать, к каким приключениям приведет героев это паломничество, приглашаем вас вместе с ними отправиться в увлекательное музыкальное представление. Экипаж подан, впереди дорога к Храму!

Не пропустите возможность стать частью этого яркого театрального события!