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Вай, вай, или Вояж по-армянски
Билеты от 2000₽
Киноафиша Вай, вай, или Вояж по-армянски

Спектакль Вай, вай, или Вояж по-армянски

Постановка
Армянский театр Славы Степаняна 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный переполох на грани нервного срыва

Приглашаем вас на спектакль в двух действиях по пьесе Г. Тер-Алексаняна «Паломничество в церковь Святого Геворка в Телети или картинки из жизни армянских женщин Тифлиса». Это увлекательное представление, выполненное на русском языке с армянским акцентом, обещает подарить зрителям массу эмоций и незабываемые впечатления.

Уникальная находка

Пьеса, написанная малоизвестным тифлисским драматургом конца XIX – начала XX веков Г. Тер-Алексаняном, была обнаружена усилиями французского режиссера и ученого Арпи Ованесяна в Венеции. Он нашел ее в библиотеке мхитаристов и передал С. Степаняну для постановки. Этот драматург был современником Г. Сундукяна и его творчество остается значимой страницей в истории армянского театра.

Язык и перевод

Пьеса написана на тифлисском армянском диалекте, который уже вышел из обихода. Русский перевод был выполнен Славой Степаняном и заведующей литературной частью театра Нелли Шахбазовой. Это позволяет современным зрителям глубже понять культурный контекст и сюжетные линии произведения.

Сюжет и действие

Спектакль рассказывает смешную и полную курьезов историю о «тихом» армянском семействе, которое в день Святого Геворка собирается в церковь. Время действия – 19 век, место – Тифлис. Армянские семьи традиционно посещали святые места, кто пешком, а кто на роскошных колясках, символизирующих достаток. Главные герои, облачившись в лучшие наряды, собираются на богатом фургоне в церковь Святого Геворка, расположенную в окрестностях Тифлиса.

Приглашаем в паломничество

Однако, как говорится: «Человек предполагает, а Бог располагает». Чтобы узнать, к каким приключениям приведет героев это паломничество, приглашаем вас вместе с ними отправиться в увлекательное музыкальное представление. Экипаж подан, впереди дорога к Храму!

Не пропустите возможность стать частью этого яркого театрального события!

Режиссер
Слава Степанян
В ролях
Артур Чаликян
Арсен Егиянц
Зита Бадалян
Рипсимэ Гюлезян
Софья Торосян

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Армянский театр Славы Степаняна Москва, Советской Армии, 8
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Вай, вай, или Вояж по-армянски Вай, вай, или Вояж по-армянски Вай, вай, или Вояж по-армянски Вай, вай, или Вояж по-армянски

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