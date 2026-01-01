Спектакль Вася Васин (гр. Кирпичи): Легендарный питерский олдскул на борту «Rock Hit Neva»

Музыкальная прогулка на теплоходе по Неве и Финскому заливу

На борт теплохода «Rock Hit Neva» впервые поднимется Вася Васин, лидер культовой группы «Кирпичи» и истинный петербуржец. Он представит свой последний сольный альбом, а также исполнит знакомые хиты группы в новом, свежем звучании. Вас ждет множество неожиданных каверов и редких песен, которые редко звучат со сцены.

Что вас ждет на вечере:

Презентация последнего сольного альбома «Танец с саблями».

Золотые хиты «Кирпичей» — популярные песни в оригинальном исполнении.

Неожиданные кавер-версии и редкие композиции.

Не упустите возможность провести душевный вечер с Васей Васиным — источником юмора и отличного настроения на Неве!

Описание теплохода

Теплоход «Rock Hit Neva» специально оборудован для прогулок в холодную погоду. Он отличается уютными салонами: на верхней палубе расположен панорамный концертный салон на 120 человек, а на нижней — кают-компания президентов на 20 человек. В прошлом году теплоход единственный в городе продолжал свои маршруты даже зимой!

Гостям предлагается насладиться зимними пейзажами Петербурга, уютно устроившись на мягких диванах с чашкой чая или глинтвейна — здесь вы сможете в тепло изнасладиться великолепными видами.

Описание маршрута

Маршрут начнется с обозрения исторического центра Петербурга: вы увидите такие знаковые места, как Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловскую крепость, Летний сад и крейсер «Аврора». Во второй части путешествия теплоход направится в Финский залив, где вас ждут современные архитектурные чудеса, включая стадион «Газпром Арена» и самый высокий в Европе небоскрёб «Лахта-центр».

На борту теплохода работает музыкальный клуб-ресторан, поэтому проносить личные напитки и еду запрещено. В случае нарушения правил клуб оставляет за собой право отказать в прогулке. Программа может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Обратите внимание, что на борт запрещено подниматься в нетрезвом состоянии, а также брать с собой домашних питомцев без специальных переносок. Опрометчивое поведение может привести к высадке на берег без возмещения стоимости билетов.

Rock Hit Neva — это отличная возможность насладиться живой музыкой в окружении прекрасных видов Петербурга!