Вася Васин + Песни Майка и Битлов

Рок-н-ролл и романтика от Васи Васина

Основатель культовой петербургской группы «Кирпичи» и известный сольный артист Вася Васин решился на смелый эксперимент. В своей новой программе он представит песни великого Майка Науменко и легендарной группы The Beatles.

Вас ждет вечер, наполненный музыкой, поэзией и загадочными музыкальными эффектами. В этом проекте «Вася В +» или «Василий + Ladies» участниками выступят также басистка Катерина Колонски и барабанщица Ирина Чечурина. Они дополнят творчество Васи уникальным звучанием и создадут атмосферу лёгкого безумия.

Приходите и зарядитесь энергией рока и романтики в этот незабываемый вечер. Ваше настроение будет обеспечено!