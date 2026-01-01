Оповещения от Киноафиши
16+
Возраст 16+

О концерте

Рок-н-ролл и романтика от Васи Васина

Основатель культовой петербургской группы «Кирпичи» и известный сольный артист Вася Васин решился на смелый эксперимент. В своей новой программе он представит песни великого Майка Науменко и легендарной группы The Beatles.

Вас ждет вечер, наполненный музыкой, поэзией и загадочными музыкальными эффектами. В этом проекте «Вася В +» или «Василий + Ladies» участниками выступят также басистка Катерина Колонски и барабанщица Ирина Чечурина. Они дополнят творчество Васи уникальным звучанием и создадут атмосферу лёгкого безумия.

Приходите и зарядитесь энергией рока и романтики в этот незабываемый вечер. Ваше настроение будет обеспечено!

Март
28 марта суббота
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1500 ₽

Фотографии

Вася Васин + Песни Майка и Битлов

