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Вася Шакулин
Киноафиша Вася Шакулин

Вася Шакулин

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап со вкусом: Василий Шакулин в вашем городе

Приготовьтесь к вечеру смеха и ярких эмоций! На сцене снова Василий Шакулин — психолог по образованию и талантливый артист. Он известен своими проектами, такими как «Я в домике», «Рейтинг всего» и сольным концертом «Глупости, мерзости, выдумки». Этот стендап-концерт станет настоящим украшением культурной жизни вашего города!

Что вас ждет на концерте?

Василий Шакулин непременно удивит зрителей своими острыми, порой провокационными шутками. Его наблюдения за повседневной жизнью обрамлены уникальным чувством юмора и иронией. Шакулин активно использует повседневные ситуации, чтобы создать атмосферу легкости и веселья. Вы точно не останетесь равнодушными к его искусству!

Почему стоит посетить?

Это не просто стендап, это возможность увидеть уникальное сочетание знаний философии и психологии, представленных в игривой форме. Василий умело обыгрывает самые разные темы, от отношений до социальных стереотипов, что делает его выступление актуальным и близким каждому. Не упустите шанс испытать на себе волшебство живого выступления и зарядиться положительной энергией!

Не пропустите незабываемый вечер с Василием Шакулиным. Это отличный повод собраться с друзьями и насладиться качественным юмором в дружелюбной атмосфере!

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В других городах
Октябрь
15 октября четверг
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1200 ₽

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