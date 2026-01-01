Вася Шакулин

Приготовьтесь к вечеру смеха и ярких эмоций! На сцене снова Василий Шакулин — психолог по образованию и талантливый артист. Он известен своими проектами, такими как «Я в домике», «Рейтинг всего» и сольным концертом «Глупости, мерзости, выдумки». Этот стендап-концерт станет настоящим украшением культурной жизни вашего города!
Василий Шакулин непременно удивит зрителей своими острыми, порой провокационными шутками. Его наблюдения за повседневной жизнью обрамлены уникальным чувством юмора и иронией. Шакулин активно использует повседневные ситуации, чтобы создать атмосферу легкости и веселья. Вы точно не останетесь равнодушными к его искусству!
Это не просто стендап, это возможность увидеть уникальное сочетание знаний философии и психологии, представленных в игривой форме. Василий умело обыгрывает самые разные темы, от отношений до социальных стереотипов, что делает его выступление актуальным и близким каждому. Не упустите шанс испытать на себе волшебство живого выступления и зарядиться положительной энергией!
Не пропустите незабываемый вечер с Василием Шакулиным. Это отличный повод собраться с друзьями и насладиться качественным юмором в дружелюбной атмосфере!