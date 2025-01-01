Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вася Шакулин. Стендап-концерт
Киноафиша Вася Шакулин. Стендап-концерт

Вася Шакулин. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вася Шакулин: Стендап-концерт в Stage Standup Club

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт Васи Шакулина, который состоится в рамках программы Stage Standup Club. Этот яркий комик известен своим остроумным юмором и умением поднимать настроение даже в самый дождливый день.

Кто такой Вася Шакулин?

Вася Шакулин – один из самых популярных выступающих на российской стендап-сцене. Его стиль сочетает в себе элементы иронии и автобиографичности, что делает его выступления особенно близкими и понятными зрителям. Шакулин не оставляет равнодушным никого, кто хоть раз побывал на его шоу.

Что ожидать от концерта?

Во время концерта Вася поделится своими наблюдениями о жизни, отношениях и, конечно, о забавных ситуациях, с которыми сталкиваются молодые люди в больших городах. Его способности превращать повседневные проблемы в захватывающие истории оставляют зрителей в полном восторге.

Почему стоит посетить?

Посещение стендап-концерта – это отличная возможность не только развеяться, но и пообщаться с единомышленниками. Стендап позволяет увидеть знакомые ситуации с новой стороны и посмеяться над ними. Не упустите шанс провести вечер в компании доброго юмора и яркого представления!

Поспешите приобрести билеты, ведь такие события собирают полные залы и оставляют незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 1200 ₽

В ближайшие дни

16+
Рок Кавер Тяжелый рок
Whitesnake tribute
13 сентября в 21:30 Jagger
от 500 ₽
Нигатив. «Концерт с антрактом»
16+
Хип-хоп
Нигатив. «Концерт с антрактом»
19 октября в 20:00 Космонавт
от 2000 ₽
Комедийный баттл: Мужское/Женское
18+
Юмор
Комедийный баттл: Мужское/Женское
11 октября в 19:00 Поправка
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше