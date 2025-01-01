Стендап-концерт «Вася Шакулин и Ярослава Тринадцатко» в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт, который пройдет в стенах Stand Up Store Moscow! На одной сцене встретятся два ярких представителя комедийного жанра — Вася Шакулин и Ярослава Тринадцатко.

О выступающих

Вася Шакулин — известный стендап-комик, который завоевал сердца зрителей своими остроумными шутками и харизмой. Его стиль отличается уникальным подходом к повседневным ситуациям, что делает каждое выступление неповторимым.

Ярослава Тринадцатко — одна из самых ярких звезд российской стендап-сцены. Ее искренность и юмор находят отклик у зрителей, что делает её выступления живыми и запоминающимися.

Почему стоит посетить

Стендап — это не просто комедия, это возможность увидеть мир с другой стороны через призму юмора. На концерте вас ждут:

Оригинальные шутки о жизни и повседневности;

Интерактив с залом;

Непредсказуемые повороты и искренние эмоции.

Место проведения

Stand Up Store Moscow — это уютное пространство, где каждый зритель сможет насладиться атмосферой комедийного вечера. Удобное расположение и комфортная обстановка гарантируют вам отличный вечер!

Не упустите шанс стать частью этого события! Билеты уже в продаже. Ждем вас на стендап-концерте «Вася Шакулин и Ярослава Тринадцатко»!