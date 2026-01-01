Оповещения от Киноафиши
Вася Медведев
Вася Медведев

18+
Возраст 18+
О концерте

Сольный стендап концерт Васи Медведева

Приглашаем всех ценителей юмора на сольный стендап концерт Васи Медведева в Stand Up Store Moscow! Этот вечер станет незабываемым благодаря уникальному стилю и харизматичному обаянию артиста.

О Васе Медведеве

Василий Медведев — известный комик, чья искренность и умение обращаться с юмором привлекают зрителей. Он стал популярным благодаря своим остроумным и порой провокационным шуткам, которые затрагивают актуальные темы современной жизни.

Что ожидать от выступления

На концерте Васи Медведева вы сможете насладиться его свежими историями, пронизанными тонким юмором и искренностью. Это отличная возможность провести вечер в компании друзей, смеясь от души.

Почему стоит прийти

Если вы хотите зарядиться позитивом и получить дозу хорошего настроения, не упустите шанс посетить этот стендап. Концерт пройдет в удобном формате, что позволит вам насладиться каждым моментом выступления.

Ждем вас на стендап вечере, который обещает стать настоящим событием!

Купить билет на концерт Вася Медведев

Март
11 марта среда
21:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1650 ₽

