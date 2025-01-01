Меню
Вася Медведев. Проверка материала
Билеты от 800₽
Вася Медведев. Проверка материала

Вася Медведев. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Новый стендап от Васи Медведева

Приглашаем вас на весёлый и вдумчивый стендап-комик Васи Медведева, который уже успел зарекомендовать себя как талантливый рассказчик. Его выступления охватывают широкий спектр тем, заставляя зрителей смеяться и размышлять одновременно.

Темы выступления

Василий не боится делиться личными переживаниями, от расставания с девушкой до глубоких размышлений о старости и смерти. Его юмор пронизан искренностью, а наблюдения о жизни делают каждый монолог уникальным.

Почему стоит посетить?

Стендап-комедия — это не только возможность посмеяться, но и поразмышлять над вечными вопросами. Медведев часто включает в свои выступления элементы интерактивности, что позволяет зрителям стать частью его шоу. Мастера своего дела смогут предложить свежий взгляд на привычные вещи, а также развлечь вас за пределами обыденного восприятия.

Присоединяйтесь к вечерам смеха и размышлений с Васей Медведевым — это событие, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и новые идеи для обсуждения!

Октябрь
17 октября пятница
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 800 ₽

