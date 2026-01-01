Спектакль Васса

Спектакль по пьесе Горького в Ерундопель-театре

В мире бушуют нешуточные перемены. Приближается что-то страшное, и эта атмосфера неизменно отражается на настроении героев. Но сила Вассы Борисовны объединяет всю семью, удерживая их на краю пропасти. Как и любая женщина, она мечтает о простом семейном счастье. За эту несбывшуюся мечту готова отдать даже своё огромное богатство, не раздумывая ни секунды.

Пьеса Максима Горького «Васса» известна тем, что акцентируется внимание на отношениях капитала и революции. Однако мало кто замечает, как тонко автор описывает внутрисемейные отношения главной героини с мужем. Когда-то это была отчаянная страсть юной девушки с сильным характером к взрослому мужчине. Но как изменились их чувства после двадцати с лишним лет совместной жизни?

Несмотря на все испытания, Васса до последнего цепляется за последнюю возможность сохранить семью и сберечь доброе имя хотя бы для детей и внука. Ради этого она готова на всё. Спектакль обещает быть не только драматичным, но и проницательным, поднимая важные вопросы о любви, семье и жертвах, которые мы готовы принести ради близких.