Спектакль Васса

Васса Железнова: классическая драма Горького в современном свете

В Нижегородском ТЮЗе состоится постановка по пьесе Максима Горького «Васса Железнова». Режиссёр Илья Ротенберг стремится адаптировать эту классическую историю для современного зрителя, соединяя классические интерьеры и костюмы с необычной видео-инсталляцией.

Тема спектакля

Вопросы о том, кто она такая — Васса сегодня, задаёт зритель в ожидании. Может ли существовать такая женщина в нашей реальности? Илья Ротенберг, режиссёр спектакля, исследует эти и другие темы вместе с актерами Нижегородского ТЮЗа.

Слова режиссёра

«Сама пьеса очень непростая, жёсткая, болевая. Я стремлюсь, чтобы спектакль не стал просто историей о прошлом века от великого автора. Хочется, чтобы зрители, глядя на сцену, не размышляли о том, классика это или нет, а воспринимали историю как то, что реально происходит здесь и сейчас. Мы используем классические художественные элементы, такие как интерьеры и костюмы, но повествование будет современным, с элементами видео-инсталляции», — говорит Илья Ротенберг.

Спектакль будет интересен тем, кто ищет глубокие и актуальные интерпретации классики. Приглашаем вас на встречу с timeless текстом Максима Горького!