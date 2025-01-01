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Васса Железнова
Киноафиша Васса Железнова

Спектакль Васса Железнова

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трагическая сага о вырождении семьи

«Васса Железнова» — трагическая сага о вырождении семьи. В центре сюжета тяжелобольной Захар Железнов, чья смерть становится поводом для интриг и борьбы за наследство. Его дети и брат стремятся как можно скорее получить свою долю и покинуть дом, погруженный в атмосферу ожидания конца.

Васса, хозяйка большого дома, осознает, что все, что они «строили — года, падает — днями». Семейное дело остается без преемника, и это создает дополнительное напряжение. Но еще более разрушительной силой, чем разорение, оказывается ненависть и зависть, которые разъедают их отношения.

История о любви и слабостях

По словам режиссера спектакля Арсения Фогелева, пьеса М. Горького — это не просто история сильной женщины. Это глубокая драма о матери, которая любит своих детей странной, но крепкой любовью. Васса — женщина, не знающая, как жить правильно, но готовая сделать все, чтобы сохранить шаткое семейное благополучие.

Слабости Вассы делают ее живым и многослойным персонажем, в который хочется вглядеться. Этот спектакль предлагает зрителям уникальную возможность поразмышлять о значении семьи, любви и разрушительных эмоциях.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее произведение на сцене и погрузиться в мир сложных человеческих отношений.

Режиссер
Арсений Фогелев
В ролях
Вера Великанова
Татьяна Башкова
Иван Бессмолый
Егор Любарец
Филипп Душин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 21 августа
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 900 ₽

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