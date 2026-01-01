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Васса Железнова
Киноафиша Васса Железнова

Спектакль Васса Железнова

16+
Режиссер Валерий Маркин
Возраст 16+

О спектакле

Масштабное произведение Максима Горького исполняют молодые артисты

До публикации первого варианта пьесы «Васса Железнова» Максим Горький отправил редактору записку, в которой отметил, что создал произведение о матери. Главная героиня, Васса Борисовна Железнова, 42 года, является обладательницей пароходной компании. Она не только ведет бизнес, но и заботится о семье, стремясь к внешнему благополучию, за которым скрываются не самые чистые поступки.

Сложный характер главной героини

Васса — сильная женщина. Ее мощный характер способен подавить даже материнский инстинкт. Ее решения, продиктованные расчетом, не только отравляют счастье будущих поколений, но и подрывают само понятие семейного счастья. В этом произведении Горький мастерски показывает, как капитал и власть могут искажать человеческие отношения.

Творческий состав

Одну из самых известных и сложных пьес Максима Горького исполняют студенты режиссерской группы 4 курса под руководством Г.В. Шапошникова и Ю.Ю. Авшаровой. Режиссером спектакля выступает В.М. Маркин, который известен своим вниманием к деталям и глубокому пониманию персонажей.

Интересные факты

  • Пьеса «Васса Железнова» считается одной из самых сложных в репертуаре Горького из-за глубины психологических конфликтов.
  • Спектакль затрагивает темы власти, семьи и моральных выборов, что делает его актуальным даже в современном контексте.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классического произведения на сцене театра!

Фотографии

Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова Васса Железнова
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