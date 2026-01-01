Масштабное произведение Максима Горького исполняют молодые артисты

До публикации первого варианта пьесы «Васса Железнова» Максим Горький отправил редактору записку, в которой отметил, что создал произведение о матери. Главная героиня, Васса Борисовна Железнова, 42 года, является обладательницей пароходной компании. Она не только ведет бизнес, но и заботится о семье, стремясь к внешнему благополучию, за которым скрываются не самые чистые поступки.

Сложный характер главной героини

Васса — сильная женщина. Ее мощный характер способен подавить даже материнский инстинкт. Ее решения, продиктованные расчетом, не только отравляют счастье будущих поколений, но и подрывают само понятие семейного счастья. В этом произведении Горький мастерски показывает, как капитал и власть могут искажать человеческие отношения.

Творческий состав

Одну из самых известных и сложных пьес Максима Горького исполняют студенты режиссерской группы 4 курса под руководством Г.В. Шапошникова и Ю.Ю. Авшаровой. Режиссером спектакля выступает В.М. Маркин, который известен своим вниманием к деталям и глубокому пониманию персонажей.

Интересные факты

Пьеса «Васса Железнова» считается одной из самых сложных в репертуаре Горького из-за глубины психологических конфликтов.

Спектакль затрагивает темы власти, семьи и моральных выборов, что делает его актуальным даже в современном контексте.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классического произведения на сцене театра!