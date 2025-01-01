Меню
Васса Железнова
Билеты от 600₽
Киноафиша Васса Железнова

Спектакль Васса Железнова

Постановка
Московский художественный театр комедии 12+
Режиссер Елена Медведева
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О спектакле

Васса Железнова: драма о разрушении семьи

«Васса Железнова» — пьеса Максима Горького, написанная в 1910 году, представляет собой проникновенное произведение о распаде семьи и разорении семейного бизнеса. Главная героиня, Васса, сильная и властная мать, пытается удержать в своих руках богатство и контроль, несмотря на предательство и разлад, охвативший семью Железновых.

Темы и идеи

Спектакль исследует, как стремление к материальному и эгоизм способны разрушить самые близкие человеческие отношения. Кроме того, в нем глубоко размышляется о природе материнской любви, властных амбициях и нравственных дилеммах.

О режиссере

Режиссёр постановки, Е. Медведева, привносит в классическую пьесу свежий взгляд, сочетая традиции и современные интерпретации. Её подход к материалу помогает зрителям увидеть вечные и актуальные конфликты, которые волнуют общество и в наши дни.

Не упустите возможность насладиться этой впечатляющей драмой, которая не оставит равнодушными ни одного зрителя.

Купить билет на спектакль Васса Железнова

Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Московский художественный театр комедии Москва, Ботаническая, 21, Институт театрального искусства
от 600 ₽

