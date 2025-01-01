Спектакль «Васса Железнова»: борьба за будущее

Режиссер Игорь Владимирович Яцко создает уникальную интерпретацию второй редакции пьесы Максима Горького «Васса Железнова». Основное внимание в спектакле уделяется борьбе двух женщин — бабушки и матери — за будущее их рода и, в частности, за Николая, сына и внука. Для бабушки Николай становится «надеждой» на жизнь вечную и «оправданием» за грехи прошлого, а для матери, революционерки Рашель, он символизирует право на новый мир и доказательство верности ее жизненного пути.

Краткий сюжет

Васса вспоминает свою жизнь, полную любви и жертв. Она пошла против воли семьи ради своих чувств, но что же осталось сейчас? Любовь была попрана, и теперь Васса, закрыв свою душу, живет по жестоким законам мира, где власть и материальные блага важнее всего. Тем не менее, она не сдается и всеми возможными способами стремится сохранить жизненную силу своей семьи.

Исторический контекст

Вторая редакция пьесы Горького пользовалась популярностью на советских сценах. Однако, несмотря на великолепные актрисы, исполнявшие роль Вассы, образ главной героини часто трактовался упрощенно и идеологически. Васса изображалась как властная и корыстолюбивая женщина с «звериным сердцем», а оправданием служили обстоятельства, сделавшие ее такой.

После распада СССР восприятие Вассы изменилось: она стала символом хранительницы семьи, готовой на любые поступки ради ее благополучия. Игорь Яцко подчеркивает: «Для меня важно, что эта редакция «Вассы Железновой» — последняя пьеса Горького, то есть этот текст может восприниматься на уровне Завета, завещания, это фиксация момента». Горький отождествляет себя с Вассиным персонажем, через который он рассказывает о внутренней силе и энергии.

Сильные женские образы в русской литературе

В русской литературе всегда существовали сильные женские образы, и Васса — не исключение. Она представляется как противоречивая натура, чтящая традиции, которые окружающие пытаются унизить. В головах ее детей и окружения уже царят другие идеи и настроения. Несмотря на одиночество, Васса принимает решение, что «пароход должен идти», и продолжает борьбу за жизнь, что и является основной темой пьесы — наследие и надежда на будущее.