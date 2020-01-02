Театр «У Моста» вновь удивляет зрителей, представляя малоизвестный первый вариант пьесы «Васса Железнова» Максим Горького. Это произведение отличается от привычной версии, знакомой многим из школьной программы.
В центре сюжета – непростая судьба семьи, члены которой связаны не только кровными узами, но и запутанными судебными интригами и тайнами. Их жизнь напоминает инфернальную шахматную игру, где каждый персонаж – это пешка, ладья или король в чьей-то искусной игре. Исход этой игры, а также имя «виртуоза», становится интригой, которая держит зрителя в напряжении до самого конца спектакля.
На сцене Сергей Федотов раскрывает трагедию «человеческой женщины» – Вассы Железновой. Она выступает в двух ипостасях: заботливой матери, опекающей своих детей, и «железной» женщиной, готовой пойти на преступление, чтобы защитить свой дом и дело, которому посвятила всю жизнь.
Актёры вовлекают зрителей в водоворот чувств и эмоций, поддерживая эмоциональный контакт с залом на протяжении всего спектакля. Сценическое пространство, созданное с учётом деталей, будто оживляет саму атмосферу произведения. Неспокойный, таинственный дом Вассы становится отдельным персонажем, хранящим множество тайн. Зрители могут услышать его дыхание: шаги за стеной, скрип старинных кресел, тиканье часов и шорох бумаг.
Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классической пьесы и погрузиться в мир сложных человеческих эмоций и интриг!