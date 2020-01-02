Театр «У Моста» представляет постановку по пьесе Максима Горького

Театр «У Моста» вновь удивляет зрителей, представляя малоизвестный первый вариант пьесы «Васса Железнова» Максим Горького. Это произведение отличается от привычной версии, знакомой многим из школьной программы.

Сложные судьбы и интриги

В центре сюжета – непростая судьба семьи, члены которой связаны не только кровными узами, но и запутанными судебными интригами и тайнами. Их жизнь напоминает инфернальную шахматную игру, где каждый персонаж – это пешка, ладья или король в чьей-то искусной игре. Исход этой игры, а также имя «виртуоза», становится интригой, которая держит зрителя в напряжении до самого конца спектакля.

Главная героиня: Васса Железнова

На сцене Сергей Федотов раскрывает трагедию «человеческой женщины» – Вассы Железновой. Она выступает в двух ипостасях: заботливой матери, опекающей своих детей, и «железной» женщиной, готовой пойти на преступление, чтобы защитить свой дом и дело, которому посвятила всю жизнь.

Эмоции и атмосферное пространство

Актёры вовлекают зрителей в водоворот чувств и эмоций, поддерживая эмоциональный контакт с залом на протяжении всего спектакля. Сценическое пространство, созданное с учётом деталей, будто оживляет саму атмосферу произведения. Неспокойный, таинственный дом Вассы становится отдельным персонажем, хранящим множество тайн. Зрители могут услышать его дыхание: шаги за стеной, скрип старинных кресел, тиканье часов и шорох бумаг.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классической пьесы и погрузиться в мир сложных человеческих эмоций и интриг!