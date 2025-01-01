Спектакль «Васса. История одного дома» в Институте современного искусства

Институт современного искусства приглашает зрителей на уникальный спектакль «Васса. История одного дома», основанный на пьесе Максима Горького. Это произведение может показаться сложным и серьезным, но наш спектакль открывает новую грань классики.

О чем спектакль?

«Васса. История одного дома» предлагает зрителям погрузиться в мир семьи Вассы Жилиной. Вы сможете узнать все секреты ее жителей и увидеть, что классика может быть вовсе не скучной. Спектакль сочетает в себе элементы детектива, черного юмора и мистики, что делает его особенно увлекательным.

Кто создает спектакль?

Режиссером выступает Народный артист РФ И.В. Агапов, а главные роли исполняют студенты 4 курса Института современного искусства. Их талант и энергия обещают сделать этот вечер незабываемым.

Когда и где?

Спектакль пройдет в стенах Института современного искусства. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории и увидеть, как классика оживает на сцене!

Почему стоит посетить?

«Васса. История одного дома» — это шанс насладиться глубокими размышлениями о жизни, любви и семейных отношениях в сочетании с остроумными моментами и загадками. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новое восприятие классической литературы!